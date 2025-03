Waarom Mercedes vindt dat snelladen in vijf minuten zinloos is

Nieuws

BYD deed laatst een opvallende belofte: binnenkort kan het laden van je EV net zo snel als tab. Maar hebben we dit ultrasnelle laden eigenlijk wel nodig?

Ook Mercedes-topman Andrew Cornelia houdt zich bezig met deze vraag. Hij is in Stuttgart verantwoordelijk voor het laadnetwerk dat Mercedes de komende jaren wil uitbreiden. Cornelia ziet de ontwikkeling bij BYD als een positief teken, maar vraagt zich in gesprek met InsideEVs af of dit laadgeweld niet iets te veel van het goede is.

Sneller niet altijd beter

“Dit (de aankondiging van BYD) is een geweldige doorbraak", zei hij. "Dat gezegd hebbende, sneller is niet altijd beter." Volgens Cornelia zijn de EV’s van vandaag de dag al dichter bij de ideale situatie dan we misschien denken: “Hebben we opladen binnen vijf minuten echt nodig? Het antwoord is waarschijnlijk nee, want de gemiddelde tankbeurt kost ongeveer 10 tot 12 minuten. Dat is dus het getal waarnaar we op zoek zijn."

Anders over laadtijden denken

Ook moeten mensen een andere denkwijze aanleren als het gaat over laadtijden, zo vertelt de topman. Het gaat er niet om dat het opladen altijd zo snel mogelijk moet gaan, maar om de laadtijd aan te laten sluiten op de stop of activiteit die je doet.

"Als je naar een bioscoop gaat, heb je geen 1000 kilowatt opladen nodig. Je hebt iets nodig dat past bij een verblijftijd van twee uur", aldus Cornelia. "Als je naar een koffiebar gaat, wil je misschien iets snellers, maar het is nog steeds een stop van 15 minuten." Er zijn volgens Cornelia maar heel weinig gevallen waarin tot 80 procent opladen binnen vijf minuten nodig en zinvol is.

Laadstations Mercedes

We begrijpen het punt van Cornelia, maar kunnen ook niet uitsluiten dat hij preekt voor eigen parochie. Mercedes heeft namelijk flink geïnvesteerd in zijn eigen laadnetwerk. Voor 2030 wil Mercedes wereldwijd meer dan 10.000 high-power-laadstations hebben. En op deze stations komen laadpalen die met maximaal 400 kW kunnen laden.

Nog altijd indrukwekkend, maar het komt niet in de buurt van de 1000 kW waar BYD mee pocht. Het lijkt dan ook onmogelijk dat Mercedes in de nabije toekomst laden net zo snel als tanken kan aanbieden.