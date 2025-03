Deze uitvinding van BYD is de ultieme reden om een Chinese EV te kopen

Nieuws

BYD gaat ervoor zorgen dat de grote droom van EV-rijders werkelijkheid wordt: een volle batterij in 5 minuten. Een nieuw platform voor elektrische auto’s ondersteunt snelladen met 1000 kW.

Mocht er nog twijfel over bestaan dat China aan kop holt in de wereldwijde EV-race: BYD heeft een EV-platform onthuld dat alle snelheidsrecords op het gebied van snelladen verplettert. Hiermee gaat opladen net zo snel als tanken.

BYD Super e-Platform: 400 kilometer in 5 minuten

Het platform heet Super e-Platform en draait op 1000 volt, wat weer een stap hoger is dan de 800 volt waar menig automerk nu al beretrots op is. In combinatie met een stroomsterkte van 1000 ampère, ligt een laadsnelheid van 1 megawatt of 1000 kW in het verschiet. Ter vergelijking: de nieuwe V4 Supercharger van Tesla gaat tot 500 kW. Nieuwe BYD’s met het Super e-Platform laden 400 kilometer in 5 minuten.

Net zo indrukwekkend als een laadpiek van 1000 kW, is het nieuws dat het opladen ook vliegensvlug gaat als de batterij bijna vol zit. In tests klokte BYD een laadsnelheid van 600 kW bij een batterijstatus van 90 procent. Normaal koppel je bij 80 procent af omdat de auto het laadvermogen drastisch heeft teruggeschroefd.



4000 laadstations



Snellaadstations die 1000 kW ondersteunen, bestaan nog niet. Om BYD-rijders toch profijt te geven van het Super e-Platform met de nieuwe batterijtechnologie, gaat het merk zelf 4000 laadstations bouwen verspreid over China. De locaties worden tactisch gekozen, want je kunt niet zomaar een laadpaal van 1 megawatt inpluggen. Daar moet het lokale stroomnet maar net op berekend zijn.



Betaalbare auto's

De kers op de taart is nieuws dat het nieuwe platform wordt toegepast in betaalbare modellen. De BYD Han L en Tang L zijn in China te reserveren voor pak ’m beet 35.000 euro. Nou zijn Chinese auto’s in Europa altijd duurder dan in het thuisland, maar het blijven betaalbare auto’s. Andere automerken zullen zwaar aan de bak moeten om net zo'n goed aankoopargument aan te bieden als: een volle batterij in 5 minuten.