Tesla maakt Superchargers sneller: huidige Tesla-rijders hebben er weinig aan

De ontwikkelingstrein van Tesla tuft gestaag door. Zo wordt in 2025 de laadsnelheid van de vierde generatie Supercharger (V4) opgekrikt van 250 tot 500 kW. Maar huidige Tesla Model 3 en Y-rijders hebben daar weinig aan.

De V4 Supercharger bestaat al een tijdje. In 2023 werden de eerste snellaadpalen van de vierde generatie in Harderwijk neergezet en daarna volgde de rest van de wereld. De langere laadkabels maken het makkelijk om elektrische auto’s van andere merken in te pluggen. Het piekvermogen bleef 250 kW.



In 2025 gaat de laadsnelheid van de V4 Supercharger voor personenauto’s omhoog naar 500 kW. De elektrische vrachtwagen van Tesla laadt er straks zelfs met 1200 kW oftewel 1,2 MW. De verhoging van het laadvermogen is te danken aan een nieuw type laadkasten – de rechthoekige stroomhokjes waaruit de stijlvolle laadpalen hun stroom putten.

Alleen handig als je Tesla Cybertruck rijdt

Snelladen met 500 kW klinkt geweldig, maar de enige personenauto van Tesla die daar profijt van heeft, is de Cybertruck. Hij heeft 800V-architectuur en zit straks 30 procent sneller vol. Alle andere Tesla-modellen blijven opladen met maximaal 250 kW. Om maximaal van de V4 Supercharger te profiteren, moet Tesla bij toekomstige versies van de Model 3, Y, S en X het boordnet verzwaren. Een goede reden om ze een facelift te geven ...



De nieuwe laadkasten hebben nog een voordeel: ze maken het makkelijker om een Supercharger-locatie veel laadpunten te geven. De oude laadkast kon vier laadpalen van stroom voorzien, de nieuwe gaat tot acht. Dat maakt de aanleg simpeler en werkt ruimtebesparend.

Superchargen met EV van ander merk

We zijn benieuwd of de V4 Supercharger met de nieuwe laadkast straks dé plek is om de laadsnelheid van nieuwe EV’s te testen. De nieuwe opstelling kan overweg met batterijpakketten van 400 tot 1000 volt, dus de Lotus Eletre zou daar de beloofde 355 kW moeten halen. Bij Ionity kwamen we niet verder dan 310 kW (zie onderstaande link).