Column - hoe Elon Musk van Tesla een tikkende tijdbom maakt

Wéér een column over Tesla? Tja, je ontkomt er bijna niet aan.

We hebben Tesla regelmatig geprezen, omdat het EV-merk vanuit het niets alle bekende automerken te kijk zette met veel doordachtere elektrische auto's. Dat blijft een prestatie van formaat. Nog altijd zijn Tesla's relatief licht en behoren ze met hun actieradius ondanks de toegenomen concurrentie tot de besten van de klas. Maar er is geen merk dat zo verweven is met zijn CEO als Tesla. En Elon Musk is me er eentje, eufemistisch uitgedrukt.

“I bought this before Elon went crazy.”

We blijven Tesla's beoordelen op hun merites en niet alleen om de ideologie van de CEO. Maar we kunnen ook niet om de verwoestende imagoschade heen sinds Elon Musk zich de laatste tijd met de week vreemder is gaan gedragen. Met als dieptepunt de (vermeende) Hitlergroet op de dag van Donald Trumps inauguratie. Duizenden Tesla-rijders wereldwijd hebben inmiddels een sticker op de bumper. Een van de populairste teksten: "I bought this before Elon went crazy."

Maar raakt Tesla echt in verval? Ondanks alle escapades in Washington is er niets veranderd aan de techniek of het design. Een Tesla blijft een Tesla, maar dat kan in de nabije toekomst ook nadelig uitpakken. Het Europese modellengamma is klein en relatief oud. Het jongste model is de Model Y (2021), die net een facelift heeft gehad. De Model 3 kwam in 2019, terwijl de Model S al dertien jaar oud is.

“Chinese merken overspoelen de markt.”

Inmiddels is de concurrentie wakker. Chinese merken overspoelen de markt en de Europese merken proberen hun achterstand op Tesla in te lopen. Langzaam maar zeker komen er scheurtjes in het Tesla-bastion. Van de Cybertruck wilde Musk 500.000 exemplaren per jaar verkopen, maar in 2024 stokte het aantal bij 40.000. De verkopen van het merk in Europa daalden in hetzelfde jaar met 13,1 procent, terwijl in totaal 0,8 procent meer auto's werden verkocht.

Ook de voortdurende prijsverlagingen zorgen voor onzekerheid. Met elke verlaging daalt ook de restwaarde van auto's die eerder tegen een hogere prijs werden verkocht. De liefde voor Tesla van autoverhuurders en leasemaatschappijen is dan ook bekoeld.

En ook op aftersales-gebied is niet alles rozengeur en maneschijn; er zijn weinig servicepunten en sommige onderdelen, zoals vervangend plaatwerk, zijn schaars. De matige service, het merkwaardige prijsbeleid en de strapatsen van Elon Musk kunnen samen een giftige cocktail opleveren. Al is het nog te vroeg om te zeggen dat de race to the bottom is ingezet. Elon Musk moet je nooit onderschatten.