Dit automerk is 3 jaar oud, heeft 1 model en verkoopt als een malle

Nieuws

Als je telefoons kunt maken, kun je ook auto's bouwen. Tenminste, daar lijkt het wel op. Het Chinese merk Xiaomi verkoopt smartphones, maar sinds kort ook een auto, de Xiaomi SU7. En die verkoopt als een malle.

De Xiaomi SU7 kwam in maart 2024 op de Chinese markt. De boekhouders van het merk waren aan het rekenen geslagen en voorspelden dat er in het eerste kalenderjaar 60.000 exemplaren verkocht zouden worden. Dat vinden wij behoorlijk optimistisch voor een telefoonmerk dat nog maar drie jaar aan de weg timmert met elektrische auto's. Ook al heeft China de grootste automarkt ter wereld en gaan er maandelijks miljoenen nieuwe auto's over de toonbank.

50.000 orders in een halfuur

Wij zijn geen boekhouder geworden en dat is maar goed ook. Want Xiaomi had gelijk. Sterker: in het eerste halfuur na de onthulling eind 2023 werden meer dan 50.000 orders geplaatst. Zonder dat mensen ook maar een meter met de auto hadden gereden. Vanaf dat punt is het alleen maar bergopwaarts gegaan. Op een gegeven moment bouwde Xiaomi 10.000 SU7's per maand en zelfs dat was niet genoeg om aan de vraag te voldoen.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Toen bij ons de bladeren van de bomen begonnen te vallen, vertelde oprichter Jei Lun doodleuk dat zijn merk per november 2024 ruim 100.000 SU7's verkocht had. En toen wij voor de buis aan de champagne nipten om 2025 in te luiden, stond de teller al op 135.000 stuks, meer dan het dubbele van wat de boekhouders verwacht hadden.



“1548 pk en een top van 350 km/h.”

De auto die je hierboven ziet, is trouwens de Ultra-versie met 1548 pk en een top van 350 km/h. Die heeft in oktober 2024 een rondje Nürburgring gedaan en was daar meteen de snelste vierdeurs auto ooit. Aan boord zijn drie elektromotoren die door Xiaomi aangeduid worden als 'HyperEngine V8s'. Denk nu niet dat dit een one-off is, 10 minuten nadat de US7 Ultra in China in de verkoop ging, hadden al 3680 mensen ingetekend voor een exemplaar ...

Wees gerust, in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief vind je ook nog auto's die op benzine lopen.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tesla Model Y in het vizier

Gesterkt door het succes van de SU7 (met een batterij tot 101 kWh) zijn de boekhouders voor 2025 opnieuw aan het rekenen geslagen en komen ze voor dit jaar uit op 300.000 verkopen. Om dit te kunnen bereiken, wordt de fabriek uitgebreid. Verder staat een concurrent van de Tesla Model Y in de agenda. Deze Xiaomi YU7 SUV moet in de zomer op de markt komen.

Komt Xiaomi naar Europa?

De ambities van Xiaomi zijn torenhoog. Naar verluidt wil het na China ook Europa veroveren met zijn EV's. Na China is dit de grootste markt voor elektrische auto's. Daar blijft het niet bij, want Xiaomi wil uiteindelijk doorstomen naar de top 5 van autofabrikanten wereldwijd. Om hier een beeld bij te krijgen: dat betekent dat Xiaomi in het rijtje met Toyota Motor Coporation, de Volkswagen-groep, Stellantis en Ford komt te staan.

Over Ford gesproken: CEO Jim Farley heeft voor concurrentievergelijk een SU7 laten overkomen naar Amerika en wil hem nooit meer kwijt, zie het bericht hieronder.