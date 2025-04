Van proefles naar rijbewijs: hoe verloopt het rijopleidingstraject?

PARTNERBIJDRAGE

Droom jij er al van om de vrijheid te hebben om te gaan en te staan waar je wilt met een rijbewijs? Dan wordt het tijd om te starten met een proefles bij een rijschool.

Tijdens de proefles leer je voor het eerst kennismaken met het plaatsnemen in een auto en leer je ook je instructeur kennen. Voor veel mensen is de proefles helder, maar velen weten eigenlijk niet hoe de rest van het traject naar je rijbewijs eruit ziet. Daarom zetten we in dit artikel uiteen hoe dit proces verloopt, van je eerste proefles tot het moment dat je met trots je rijbewijs kunt halen.

De proefles: jouw eerste ervaring achter het stuur

Voor veel rijscholen geldt dat zij een vrijblijvende proefles aanbieden. Dit is dan ook de perfecte manier om te ontdekken hoe het voelt om plaats te nemen achter het stuur en of je een klik hebt met de instructeur. Je leert tijdens de proefles tevens de basiskennis die je nodig hebt voor het rijden. Zo leer je sturen, gas geven, remmen en eventueel al schakelen. De instructeur van de rijschool kijkt hoe snel jij dingen oppakt en hoe je omgaat met de auto en het verkeerd. Na de proefles volgt er dan een persoonlijk advies en geeft de instructeur een inschatting van het aantal lessen dat jij nodig zal hebben om voorbereid te zijn op het praktijkexamen. Op basis daarvan kun je samen een passend lespakket kiezen.

De rijlessen: van basisvaardigheden tot examenroutes

Nu je je proefles hebt gehad, kan het echte werk beginnen. Tijdens de rijlessen ga je proberen zoveel mogelijk vlieguren te maken en leer je alle verkeersregels, leer je verkeerssituaties herkennen en krijg je begrip over je voertuig. Je start met het leren van eenvoudige handelingen zoals schakelen, wegrijden, stoppen en sturen, maar naarmate je verder komt ga je leren omgaan met rotondes, kruispunten en snelwegen. Tijdens de rijlessen houdt jouw instructeur je vorderingen bij in een leskaart of een digitaal systeem. Op deze manier weet je welke zaken je al beheerst en waar je nog aan moet werken. Halverwege de opleiding plannen veel rijscholen een tussentijdse toets. Dit proefexamen wordt afgenomen bij het CBR en geeft je een goed beeld van hoe je ervoor staat.

Het praktijkexamen: de laatste stap naar je rijbewijs

Als je voldoende rijlessen hebt gehad en je je theorie-examen hebt gehaald, kan het praktijkexamen worden ingepland. Voor de een zal dit zijn wanneer zij alle rijlessen hebben gehad van hun pakket, andere gaan sneller omdat zij bijvoorbeeld het rijden snel oppikken of een snelcursus rijbewijs volgen. Tijdens dit examen laat je aan een examinator van het CBR zien dat je zelfstandig, veilig en verantwoord kunt rijden. Na een goede rit krijg je direct de uitslag. Ben je geslaagd? Dan kun je je rijbewijs aanvragen bij de gemeente en mag je eindelijk zelf de weg op!