Topman van Ford rijdt in een EV uit China en vindt hem he-le-maal geweldig

De CEO van Ford heet Jim Farley en rijdt momenteel in een Xiaomi SU7. Geeft niks als je deze auto even moet googelen, dat moesten wij ook. Maar deze Chinese EV bevalt de Amerikaan zo goed dat hij hem nooit meer kwijt wil.

Dat Farley in auto's van andere merken rijdt, is logischer dan je misschien denkt. "Ik probeer in zo veel mogelijk auto's te rijden waarmee Ford moet concurreren", verdedigt hij zich op socialmediaplatform X. "Specifacties vertellen slechts een deel van het verhaal, je moet echt achter het stuur stappen en rijden om de concurrentie te snappen en te verslaan."

Niks mis mee. Maar als de auto van de concurrentie goed bevalt, zouden wij dat niet van de daken schreeuwen. Maar hier denkt Farley anders, over getuige een bericht op Motor1.com.

Eyeopeners

"De afgelopen twee jaar heb ik twee reizen naar China gemaakt die letterlijk eyeopeners waren", vertelt Farley in een interview op YouTube. "De laatste ging over de eerste auto van smartphoneproducent Xiaomi, de SU7. In het Westen bouwen telefoonfabrikanten geen auto's, in China wel. Zowel Huawei als Xiaomi produceren elektrische auto's."

Hij vervolgt: "Xiaomi is een gigantisch bedrijf en sterker dan veel autofabrikanten. En alhoewel ik niet graag over de concurrentie praat, rijd ik momenteel in een Xiaomi en wil ik 'm niet meer kwijt. We hebben een SU7 naar Amerika laten overkomen en ik rijd er nu al zes maanden in."

Dat Ford een SU7 heeft weten te bemachtigen, is op zich al een wonder. De eerste auto van Xiaomi is in China een hit. Er is momenteel een wachtlijst van zes maanden.

'Serieuze bedreiging'

De lovende woorden van de CEO van Ford hakken erin bij niet-Chinese automerken die worstelen met het elektrificeren van hun modellen. Farley heeft al eerder zijn lof uitgesproken. Eerder noemde hij de Chinese automerken een 'serieuze bedreiging' voor traditionele autofabrikanten.