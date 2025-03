Ford Focus niet meer nieuw te bestellen - zo bemachtig je 'm toch nog

Nieuws

Het nu toch echt definitief: de Ford Focus is niet meer samen te stellen. Toch is er nog een manier om dit wel te doen: je kunt de auto private leasen! Zo rijd je via onze handige private lease vergelijker al vanaf 439 euro per maand in een compleet zelf samengestelde Focus!

Met een private leasecontract rijd je in een splinternieuwe auto tegen een vast maandbedrag, zonder verrassingen achteraf. Dit geeft je financiële zekerheid en neemt vrijwel alle zorgen weg die normaal gesproken bij autobezit horen. In dit maandbedrag zijn alle essentiële kosten inbegrepen, zoals verzekering, wegenbelasting, onderhoud en afschrijving. Het enige waar je zelf nog rekening mee moet houden, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit.

De Ford Focus staat al sinds zijn introductie in 1998 bekend als een van de best sturende auto’s in zijn klasse. Dit is dan ook een van de grootste pluspunten van het model. Zijn er nog meer plussen te ontdekken, en heeft de Focus ook mindere kanten? Wat zijn de specificaties van de auto? Wij bespreken het allemaal hieronder.

Wil jij de Ford Focus private leasen?



Bekijk hier de beste Ford Focus aanbiedingen

Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Over de Ford Focus

Specificaties

Uitvoering 1.0 EcoBoost Hybrid 125 pk 1.0 EcoBoost Hybrid 155 pk Vermogen 125 pk 155 pk Koppel 170 Nm 190 Nm Transmissie Handgeschakeld Automaat Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint 10,2 s 8,4 s Bagageruimte 392 liter (hatch) - 635 liter (station) 392 liter (hatch) - 635 liter (station) CO2-uitstoot (WLTP) 117 g/km 118 g/km

Pluspunten

+ Stuurgevoel zoals we gewend zijn van Ford

+ Onderstel is stevig, maar comfortabel

+ Ruim, zowel voor- als achterin

+ Standaard in het rood! (Race Red)

Minpunten

- Driecilinder soms rumoerig

- Niet beschikbaar met elektrificatie

- Interieurkwaliteit laat te wensen over

Ford Focus Titanium

De Ford Focus is te leasen in vier uitvoeringen: Titanium, ST-Line, Titanium X en ST-Line X. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je tekort komt. Standaard zijn onder andere:

Cruise control

Climate control met 2 zones

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

16 inch lichtmetalen wielen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen

Privacy glas achter

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

13,2 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

4,2 inch digitaal instrumentenpaneel

Ford Focus private lease

De Ford Focus is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 439,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Focus private lease prijzen.

Je kunt de Ford Focus niet meer nieuw bestellen, maar nog wel samenstellen met private lease. Zo kun je auto toch nog nieuw bemachtigen. Als je toch liever een andere auto wilt, kun je verder kijken op onze private lease vergelijker.