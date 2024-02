Hoe strenge emissieregels het allerleukste autosegment met uitsterven bedreigen

Nieuws

Hot hatches zijn heerlijk, maar helaas worden deze sportieve modellen met uitsterven bedreigd. De volgende slachtoffers van de strenge emissie-eisen zijn de N-auto’s met verbrandingsmotor van Hyundai.

Over de Europese wegen blèren verschillende N-modellen. Dan hebben we het over de Hyundai i20 N, Hyundai i30 N en i30 N Fastback. Maar dat zullen er niet meer worden: een woordvoerder van het Koreaanse merk maakt tegenover Motor1 Deutschland bekend dat Hyundai in Europa de stekker trekt uit de N-auto’s met benzinemotor. Dat gebeurt in de eerste helft van 2024, al kun je in Duitsland waarschijnlijk nog wat langer aan een voorraadmodel komen.

De desbetreffende N-modellen hebben maar een kort leven gehad. De Hyundai i30 N zag in 2017 het levenslicht, de i30 N fastback volgde een jaar later en de i20 N werd in 2020 geïntroduceerd.

Strenge emissie-eisen

Dit doet Hyundai naar eigen zeggen omdat het vastbesloten is om tegen 2035 een volledig elektrisch modellengamma te hebben. Dat klinkt als een mooie gedachte, maar waarschijnlijk is het door de steeds strenger wordende emissie-eisen slimmer om nu al te stoppen met de pretletters.



In Nederland werd de hogere CO2-uitstoot al bestraft met torenbelastingen, waardoor de N-modellen volledig uit de markt werden geprijsd en maar kort leverbaar waren.



Hot hatches sterven uit

De strenge regels dwingen niet alleen Hyundai tot het schrappen van leuke auto’s, Volkswagen stopte eerder al met de Polo GTI. Met het verdwijnen van de Focus en de Fiesta, is het ook einde oefening voor de Ford Focus ST en de Fiesta ST. Toch is er nog een beetje hoop: eerder deze week onthulde Volkswagen de vernieuwde Golf GTI.



Over hoop gesproken: bij Hyundai prijkt de N wel op elektrische modellen. De Ioniq 5 N komt in het voorjaar op de markt voor 73.995 euro en we verwachten vroeger of later ook een Ioniq 6 N met een elektrische spierballen en een peperduur prijskaartje.