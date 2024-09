TEST Welke compacte stationwagon heeft de grootste kofferruimte?

Tests

De Ford Focus Wagon, Toyota Corolla Touring Sports en Volkswagen Golf Variant zijn niet te duur, niet te groot, niet te extravagant. En ook nog zuinig, handig en veilig. Geen wonder dat ze populair zijn in Nederland. In deel I van een tweeluik testen we de praktische eigenschappen: kofferruimte, ruimte en trekgewicht.

Om de nieuwe Volkswagen Golf te herkennen, moet je goed opletten. Volkswagen heeft, geheel in merktraditie, het uiterlijk van zijn populairste Europese model slechts minimaal veranderd. Een aangepaste voorbumper, nieuwe lampen voor en achter – dat is alles. Aan de binnenkant herken je de nieuwste modellen aan het aangepaste dashboard met een op een tablet lijkende touchscreen en (onze gebeden zijn verhoord) een verbeterde bediening.

De Ford Focus en Toyota Corolla hebben sinds hun laatste facelifts (2022 en 2023) ook al zo'n groot touchscreen en dat is een slimme manier om veroudering tegen te gaan. We gaan uitzoeken of alle kleine wijzigingen genoeg zijn voor een zoveelste overwinning van de Volkswagen Golf. Daarbij testen we de varianten met ongeveer 150 pk, en alle drie als stationwagon.

Volkswagen Golf Variant: geen vlakke laadvloer



Een eerste vereiste bij de aanschaf van een nieuwe stationwagon is een ruime kofferbak. Daar voldoet de Volkswagen Golf Variant met een volume van 611 tot 1642 liter en een flexibel in te delen laadruimte alvast keurig aan. Een groot skiluik en een optioneel naar voren neerklapbare passagiersstoel bezorgen hem extra punten. Een belangrijk minpunt is er ook: klap je de rugleuning neer, dan ontstaat geen vlakke laadvloer.

Ford Focus Wagon bagageruimte het grootst



Zijn twee concurrenten bieden dat wel en de Ford treitert de Volkswagen zelfs nog meer met een iets grotere bagageruimte (635 tot 1653 liter). Onder de laadvloer heeft de Wagon twee opbergvakken, waarvan één een 'natte zone' is. Dat klinkt dubieus, maar is eigenlijk reuze handig. Het is een speciaal gecoat, eenvoudig te reinigen oppervlak. Dat werd speciaal ontworpen voor bijvoorbeeld natte kleding of modderige schoenen.



Toyota Corolla met caravan: helaas



Onder de wat fragiel aanvoelende laadvloer van de Toyota vind je, net als bij de Volkswagen, een groot extra vak. Dat is nodig ook, want de Japanner heeft de kleinste bagageruimte. Met 596 tot 1606 liter is het verschil te overzien, maar het maximale laadvermogen ligt ruim 100 kilogram lager en het toegestane aanhangergewicht is maar 750 kilo. Als het nieuwe seizoen van We zijn er bijna begint, zie je waarschijnlijk dus geen Toyota Corolla de camping oprijden. De kans op een Focus of Golf is groter, zij mogen het dubbele aan kilo's meesleuren.

Drie ruime auto's



Alle drie de auto's bieden de ruimte die je in deze klasse mag verwachten. De Golf heeft de meeste bewegingsvrijheid voorin, de Focus biedt de meeste ruimte op de achterbank. Dankzij slim vormgegeven portierpanelen biedt de Corolla de grootste elleboogruimte, maar toch gaat het er achterin krapper aan toe dan in de andere twee stationwagons. Bovendien beperken de sterk aflopende voorkant, de behuizing van het standaard scheidingsnet en de vlakke achterruit het zicht. Gelukkig is een achteruitrijcamera standaard.

Veiligheidsuitrusting Volkswagen Golf is top



Wat betreft de overige veiligheidsfeatures zet de Volkswagen Golf de toon, met een keur aan geavanceerde systemen. Het vernieuwde MIB4-infotainmentsysteem had echter last van storingen tijdens onze test. Jammer, want de bediening is wat logischer dan dat van het oude systeem.

Het nieuwe centrale display heeft een symbolenbalk met sneltoetsen (die je zelf kunt configureren, net als bij een app op je mobiele telefoon). Ook de nieuwe touchvlakken voor de klimaatregeling, onder aan het scherm, werken prima. De omstreden schuifjes onder het grote display zijn nog altijd even onhandig, ondanks een nieuwe vormgeving. Ze zijn nu wel verlicht – maar in de testauto viel het licht soms uit.