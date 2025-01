Vliegende auto van Xpeng gaat in Nederland tegen deze 4 problemen aanlopen

Nieuws

De vliegende auto van Xpeng is klaar voor serieproductie en de eerste leveringen staan gepland voor 2026. Toch zul jij voorlopig niet met een vliegende auto naar je werk gaan. Door deze 4 obstakels valt de vliegende droom in duigen.

Het eerste obstakel tellen we niet mee, want dat zou flauw zijn. De Land Aircraft Carrier van Xpeng is namelijk helemaal geen vliegende auto, het is een futuristisch vrachtwagentje met een helikopter in de laadruimte. De een doet het rijden over de weg, de ander doet het vliegen door de lucht. Daarom spreekt Xpeng zelf van een ‘modulaire vliegende auto’. Het elektrische grondvoertuig mag je trouwens besturen met een B-rijbewijs en dient als snellaadstation voor de luchtmodule.

De PAL-V Liberty (een Nederlands ontwerp) is wél een echte vliegende auto, want hij transformeert in 5 minuten van een auto in een vliegtuig.

Probleem 1: dubbel zoveel eisen

Een vliegende auto moet voldoen aan alle eisen voor auto’s én aan alle eisen voor vliegmachines. Ga er maar aan staan, zeker als ontwerper van de PAL-V Liberty. De designers bij Xpeng hadden het makkelijker, want hun vliegende auto bestaat uit twee losse voertuigen. Maar dan nog moet de luchtmodule alle tests doorstaan én achterin de vrachtwagen passen.

Probleem 2: te weinig vliegvelden

In Nederland mag je niet zomaar opstijgen en landen, zelfs voor het vliegen met drones bestaan allerlei regels. Je moet dus met je vliegende auto eerst naar een vliegveld rijden en daarvan heeft Nederland er maar enkele tientallen. Zul je altijd zien: wil je over de files heen vliegen naar je werk, beland je alsnog in de file op weg naar het vliegveld …

Probleem 3: wie kan dit betalen?



Nieuwe auto’s zijn al onbetaalbaar voor veel mensen, moet je nagaan wat een vliegende auto wel niet kost. De eerste 90 exemplaren van de PAL-V Liberty gaan voor 499.000 euro van de hand (ex btw), maar er komt ook een betaalbare Sport Edition van 299.000 euro (ex btw). De Land Aircraft Carrier zit in dezelfde prijsklasse. Toch zijn er volgens Xpeng al meer dan 3000 intentie-orders geplaatst. Vermoedelijk door rijke Chinezen en niet door Henk en Truus uit Alkmaar.

Probleem 4: geen toestemming

Om te vliegen heb je niet alleen een pilotenlicentie nodig, je mag vervolgens alleen in specifiek aangewezen luchtruim opereren. Dit beperkt het gebruik (en nut) van vliegende auto’s aanzienlijk.

Daar komt nog bij dat de autoriteiten groen licht moeten geven. En het is complex vraagstuk, met alle kwesties rondom veiligheid, milieu en het bestaande weg- en luchtverkeer.

Conclusie

In 1932 werd een vliegtuigje met twee zitplaatsen en inklapbare vleugels al onterecht bestempeld als ‘vliegende auto’. De Land Aircraft Carrier van Xpeng is evenmin vliegende auto, maar het is wel een fascinerend ding. En door het rijden en het vliegen over twee voertuigen te verdelen, maak het merk waarschijnlijk de meeste kans om de bovenstaande problemen te tackelen.