Xpeng G6 test - (raak) schieten op de Tesla Model Y

De Xpeng G6 laat er geen misverstand over bestaan: de Tesla Model Y is zijn grote concurrent. Kan de Xpeng G6 deze populaire elektrische SUV het leven zuur maken?

Met 800 volt kan de Xpeng G6 in ieder geval razendsnel opladen. Xpeng heeft het over 300 kilometer in tien minuten. En in minder dan 20 minuten laad je de batterij op van 10 tot 80 procent, met een laadvermogen van maximaal 280 kW. Dat is meer dan de Model Y kan (250 kW). Een warmtepomp is standaard, maar die heeft zijn Amerikaanse voorbeeld ook.

De EV-specificaties van de Xpeng G6 zijn dik in orde. De ruimte en het comfort op de achterbank zijn dat ook. Dat verwacht je misschien niet vanwege het sportieve design met schuin aflopende daklijn. Maar de hoofdruimte is voldoende en de beenruimte meer dan voldoende. Toeval of niet, maar de wielbasis is met 2,89 meter exact gelijk aan die van de Tesla Model Y. De leuning van de achterbank is verstelbaar, maar dat geldt ook voor die van de Model Y.

Het moet niet gekker worden, want ook de lengte is gelijk aan die van de Tesla (4,75 m). Wel heeft laatstgenoemde flink meer bagageruimte, 854 versus 571 liter. Al zetten we onze vraagtekens bij de meetmethode die Tesla hanteert, want op het oog is het verschil niet zo groot. De laadopening is breed en de achterklep is elektrisch te bedienen, maar dat is eigenlijk normaal in dit segment.

Net als zijn grote voorbeeld heeft de Xpeng G6 een groot centraal beeldscherm. Toch is het 15-inch display het vermelden waard omdat de menustructuur helder is en het gebruiksgemak hoog. Dat zien we bij andere Chinese auto's nog wel eens anders.

We worden alsmaar blijer, want de Xpeng G6 heeft fysieke knoppen op het stuurwiel. Daarmee bedien je bijvoorbeeld het volume van de 18 speakers (standaard) of verander je de lay-out van het digitale instrumentarium. Wat we ook graag bij andere merken zouden zien, zijn de grote kaartenvakken. Een halfliter-flesje past er met gemak in.

Verder werden we tijdens het rijden er wel erg vaak op gewezen dat we beide handen aan het stuur moeten houden, zelfs als we dat deden. Het duurde dan ook niet lang voordat we alle waarschuwingssignalen het zwijgen oplegden.

Xpeng G6 test conclusie

Al met al is de XPeng G6 niet op grote missers te betrappen en overtroeft hij op bepaalde vlakken de Tesla Model Y. Hij rijdt stil, snel en comfortabel, maar dat doet de Amerikaanse EV ook. De Xpeng G6 is een goed alternatief en heel interessant voor degene die niet achter de kudde wil aanlopen

