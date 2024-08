Nieuws

Xpeng laat zich niet kisten door importtarieven in Europa, de VS en Canada. Een van de geheime wapens die de Chinezen is een goedkoop alternatief voor de Tesla Model 3.

Europa heeft de voorlopige importtarieven op Chinese auto’s op maximaal 36,6 procent gezet en daarmee is ons continent nog mild. De Verenigde Staten en Canada bestraffen auto's uit China met een heffing van 100 procent. Daardoor laat Xpeng zich niet uit het veld slaan. Het merk gaf tijdens een event vanwege het 10-jarige bestaan aan dat in 2040 minstens de helft van de verkoopaantallen buiten China wordt gerealiseerd.

Goedkope Tesla Model 3-concurrent

Xpeng kan dit realiseren door de samenwerking met Volkswagen uit te breiden, maar het merk gaat voor eigen succes. Van de Xpeng Mona M03 (de bedenker van de naam houdt waarschijnlijk erg van toetjes) wordt veel verwacht. De elektrische sedan heeft de afmetingen van een Tesla Model 3, maar heeft met zijn lage prijs een belangrijke troef in handen.

De Mona M03 is in zijn thuismarkt vlijmscherp in de markt gezet. Omgerekend is de EV al vanaf 15.100 euro te bestellen. Volgens Xpeng hebben ruim 10.000 Chinezen dat al gedaan in de eerste week sinds de lancering. Ter vergelijking: de Tesla Model 3 kost in China omgerekend ruim 30.000 euro. Twee keer zoveel dus.

Xpeng Mona M03

Toegegeven, de Xpeng Mona M03 is niet zo verfijnd als de Model 3. Zo heeft de Xpeng een goedkopere ophanging en is-ie alleen met voorwielaandrijving te koop.

Maar de Mona M03 heeft wel een 15,6 inch centraal touchscreen, dat razendsnel werkt door een geavanceerde chip. Daarbij heeft de EV een actieradius tot wel 620 kilometer, al moet je die met een enorme korrel zout nemen. De actieradius is gemeten volgens de Chinese CLTC-testmethode.

Komt de Xpeng Mona M03 naar Nederland?

Het is afwachten of de goedkope Tesla Model 3-concurrent ook op de Nederlandse markt zal verschijnen. Stiekem gaan we er wel een beetje vanuit. Momenteel is Xpeng actief op zoek naar een geschikte locatie binnen de EU om een fabriek te bouwen. Zo kunnen importtarieven worden vermeden.



In Nederland vind je Xpeng op een A-locatie langs de A2 nabij Breukelen, in een flagship store van twee verdiepingen. Dat zijn grote schoenen voor een merk dat in de eerste zeven maanden van dit jaar slechts 524 auto’s op kenteken zette. Toch lijkt het eindelijk tot Chinese merken door te dringen dat een goedkope EV de snelste manier is om de harten van de Europese kopers te winnen.

Verder hoopt Xpeng op succes voor de Xpeng G6, waarvan de verkopen pas net zijn gestart. Met deze EV heeft Xpeng de Tesla Model Y in het vizier. Mogelijk wordt de Xpeng Mona M03 snel hierheen gebracht als goedkoop alternatief voor de Model 3. Met de prijs als belangrijkste verkoopargument.