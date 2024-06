Xpeng G6 (2024) review - deze onbekende elektrische SUV wil één ding van jou

Tests

Het relatief nieuwe automerk Xpeng wil dat je de Tesla Model Y links laat liggen en in plaats daarvan de Xpeng G6 aanschaft. Heeft de Xpeng G6 genoeg in huis om de populairste EV van Nederland (en de wereld) aan het wankelen te brengen?

Wat is opvallend aan de Xpeng G6?

Je moet Chinese automerken zoals Xpeng één ding nageven: ze hebben geen last van koudwatervrees. In de eerste vijf maanden van 2024 registreerde Xpeng in Nederland bij elkaar 365 auto’s. Peanuts in vergelijking met Tesla dat bijna 10.000 auto’s de weg opreed. Ondanks deze lage verkoopaantallen zit Xpeng doodleuk op een A-locatie langs de A2 nabij Breukelen, in een flagship store van twee verdiepingen. Nio zit een deurtje verderop in een nog groter pand.



De verkopen van Xpeng kunnen dus wel een zetje in de goeie richting gebruiken. De auto die dat moet doen, zie je hier, de Xpeng G6. Opvallend vanwege zijn knaloranje carrosseriekleur (wees gerust: hij is er ook in het wit of zwart) en zwart omrande wielkasten, maar vooral vanwege iets wat je niet ziet, namelijk de nieuwste generatie van het EV-platform SEPA 2.0 dat gebruikmaakt van 800 volt-technologie.

Er zijn nog maar weinig EV’s die met 800 volt overweg kunnen. Peperdure voorbeelden zijn de Porsche Taycan en de Audi e-tron GT, maar ook de goedkopere Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5 hebben een dergelijk hoog voltage. De meeste elektrische auto’s doen het echter met 400 volt, zoals de Tesla Model Y.

Dat we telkens de Model Y noemen, is niet voor niets. Boven het persbericht van de G6 dat Xpeng eerder de wereld instuurde, staat: 'Nieuwe Xpeng G6 heeft elektrische marktleiders in het vizier'. Toe maar, Xpeng windt er geen doekjes om.

Met 800 volt kan de Xpeng G6 razendsnel opladen. Het merk heeft het over 300 kilometer in tien minuten. En in minder dan 20 minuten laad je de batterij op van 10 tot 80 procent, met een laadvermogen van maximaal 280 kW. Dat is meer dan de Model Y kan (250 kW). Een warmtepomp is standaard, maar die heeft zijn Amerikaanse voorbeeld ook.

Wat is goed aan de Xpeng G6?

De EV-specificaties van de Xpeng G6 zijn dus dik in orde. De ruimte en het comfort op de achterbank zijn dat ook. Dat verwacht je misschien niet vanwege het sportieve design met schuin aflopende daklijn. Maar de hoofdruimte is desondanks voldoende en de beenruimte meer dan voldoende. Toeval of niet, maar die wielbasis is met 2,89 meter exact gelijk aan die van de Model Y. De leuning van de achterbank is verstelbaar, maar dat geldt ook voor die van de Model Y.

Het moet niet gekker worden, want ook de lengte is gelijk aan die van de Model Y (4,75 m). Wel heeft laatstgenoemde flink meer bagageruimte, 854 versus 571 liter. De laadruimte van de G6 is keurig afgewerkt, maar praktische dingetjes zoals een tassenhaak ontbreken. De opening is breed en de achterklep is elektrisch te bedienen, maar dat is eigenlijk normaal in dit segment.

Net als zijn grote voorbeeld heeft de Xpeng G6 een groot centraal beeldscherm. Maar noem ons een nieuwe EV die geen touchscreen in het midden heeft en je krijgt van ons een jaarabonnement op Auto Review cadeau. Toch is het 15-inch display het vermelden waard omdat de menustructuur helder is en het gebruiksgemak hoog. Dat zien we bij andere Chinese auto's nog wel eens anders (lezen we mee, BYD?).

Ook op de snelheid van de software hebben we niets aan te merken. En ook het drop down-menu met belangrijke functies krijgt onze handen op elkaar.

We worden alsmaar blijer, want de G6 heeft zowaar fysieke knoppen op het stuurwiel. Daarmee bedien je bijvoorbeeld het volume van de 18 speakers (standaard) of verander je de lay-out van het digitale instrumentarium. Wat we ook graag bij andere merken zouden zien, zijn de grote kaartenvakken. Een halfliterflesje past er met gemak in. Het vak onder de middenconsole is ook flink en onder de middenarmsteun kun je eveneens behoorlijk wat spullen kwijt. Gek genoeg ontbreekt een dashboardkastje. Volgens Xpeng wordt dit toch nauwelijks meer gebruikt.

Wat kan beter aan de Xpeng G6?

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn wat het gebruiksgemak betreft. Ondanks de aanwezigheid van echte knoppen, moet je de buitenspiegels via het centrale scherm verstellen. Dat is gewoon niet zo handig. Al moet gezegd worden dat je met het eerder genoemde drop down-menu snel bent waar je wezen moet. Maar als er toch knopjes voor de ruitbediening in het portier zitten, waarom niet een paar extra voor de spiegels?

Verder werden we tijdens het rijden er wel erg vaak op gewezen dat we beide handen aan het stuur moeten houden, zelfs als we dat deden. Het duurde dan ook niet lang voordat we alle waarschuwingssignalen het zwijgen oplegden.

In tegenstelling tot de Model Y heeft de G6 niet alleen een kleinere bagageruimte, hij heeft ook geen frunk. Het laadsnoer kun je opbergen onder de laadvloer. Onder de categorie 'vaag, maar het zal wel' vallen de ventilatieroosters die je niet kunt verstellen. Dat doet de klimaatregeling zelf. Vaag is ook de besturing, vooral in de rijstand 'standaard' en bij lagere snelheden. Schakel je over op 'sportief' dan wordt het beter, maar het blijft wat afstandelijk.

In ons klaagboekje komt ook het mindere zicht schuin naar achteren. Het derde zijruitje is leuk gevonden, maar helpt geen zier. Natuurlijk, als je achteruit inparkeert, zie je op het centrale scherm wat er achter de auto gebeurt, maar soms vertrouwen we liever op onze eigen ogen. De Chinese G6, die daar al een jaar op de markt is, heeft een dubbele spoiler achter die het zicht nog meer belemmert, maar die is voor de Europese versie achterwege gelaten.



Xpeng G6 versus Tesla Model Y

Omdat Xpeng er geen misverstand over laat bestaan welke auto het in zijn vizier heeft met de G6, zijn we zo vrij het beestje bij zijn naam te noemen en een vergelijk te maken tussen de Xpeng G6 RWD Long Range en de Tesla Model Y Long Range RWD:

Xpeng G6 Tesla Model Y Uitvoering RWD Long Range Long Range RWD Vermogen (kW/pk) 210/286 250/340 Koppel (Nm) 440 450 0-100 km/h (sec.) 6,7 5,9 Topsnelheid (km/h) 200 217 Aandrijving Achter Achter Architectuur 800 volt 400 volt Actieradius (WLTP) 570 km (20-inch) 600 km (19-inch) Accu (kWh) 87,5 netto 75,0 netto Snellaadvermogen (kW) 280 250 Laadtijd (10-80%) 20 min. 25 min. Verbruik (kWh/100 km) 17,5 15,5 Warmtepomp Ja, standaard Ja, standaard Trekgewicht (kg) 1500 1600 Bagageruimte (l) 571-1374 854-2158 Leeggewicht (kg) 2025 1959 Prijs (euro) 47.990 49.990

Moraal van dit 'verhaal': wie regelmatig wordt gevraagd voor verhuisklussen neemt de Tesla, wie het snelst bij de laadpaal weg wil zijn, kiest de Xpeng. Nog een subtiel maar belangrijk verschil: de G6 is in aanschaf goedkoper. En zou de Model Y ook op 20-inch lichtmetaal zetten, dan komt-ie niet zo ver op een acculading stroom als de G6.



Wat vind ikzelf van de Xpeng G6?

Xpeng is in 2014 opgericht en bestaat dus nog maar tien jaar. Zo bekeken is het indrukwekkend hoe goed de G6 in elkaar steekt en rijdt. Hij rijdt stil, snel en comfortabel, maar ook wat afstandelijk en emotieloos. Het gros van de automobilisten vindt dat prima, ikzelf zoek meer emotie in een auto. Al moet ik toegeven dat het wel heel rustgevend is, zo'n zoefende SUV met veel vermogen.

De Xpeng G6 moet het alternatief zijn voor de Model Y. Ik vind hem er in ieder geval goed uitzien, een beetje zoals de Porsche Cayenne Coupé. Al oogt-ie schuin van achteren nogal massief. Maar omdat je de Tesla werkelijk op elke hoek van de straat ziet, zou ik de Xpeng wel een kans willen geven. En dan graag in het oranje, voor nog meer onderscheid.