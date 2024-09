Deze EV-functie is net zo belangrijk als de actieradius en de prijs

Nieuws

Hoe slimmer nieuwe auto’s worden, des te vaker wij ze op domme acties betrappen. Daarom is het superbelangrijk om de software van moderne auto’s continu te verbeteren. Xpeng maakt daar werk van.



Hoe de systemen van een auto zich gedragen, staat uitgeschreven in de software. En vaak is er ruimte voor verbetering. Jij wilt drie voorbeelden? Wij vinden dat de adaptieve cruise control vaak te veel afstand houdt tot voorliggers, dat de actieve rijstrookassistent steevast te krachtig ingrijpt zodra je een witte streep nadert en dat automatisch grootlicht vaak te laat reageert op naderende tegenliggers.

Als je in een auto rijdt van een automerk dat loom beweegt op softwaregebied, zit er niets anders op dan te leren leven met deze ergernissen. Maar als je in een auto rijdt van een automerk dat wel tech-savvy is, is er hoop in de vorm van software-updates.

Hoe software-updates horen te werken

Vaak zijn het de relatief nieuwe automerken die hun softwarezaken goed op orde hebben. Een merk als Xpeng moedigt zijn achterban zelfs aan om verbeterpunten aan te dragen. Zo werd eerder dit jaar op basis van feedback van Europese klanten en journalisten een software-update ontwikkeld die een waslijst aan kleine ergernissen oplost.

Vervolgens hebben duizend Xpeng P7- en G9-rijders zich aangemeld om de nieuwe software te bètatesten. Tot slot werden de puntjes op de i gezet en ging de definitieve software (4.4.0) naar alle Europese Xpeng-eigenaren. Over-the-air, uiteraard.

De lijst met verbeteringen is lang en uitgebreid. Twee voorbeelden? De automatische rijbaanwisselassistent (ALC) signaleert nu beter wanneer het mogelijk is om automatisch van rijbaan te wisselen, en de nauwkeurigheid en timing van het accelereren na het wisselen van rijbaan zijn verbeterd.

Verder werd het 360 graden-camerabeeld scherper, zodat je als bestuurder een beter zicht hebt op de omgeving rond de auto en parkeerschades tot een minimum worden beperkt.

Meerdere software-updates per jaar

Dat beviel zo goed, dat Xpeng vorige maand opnieuw een update heeft uitgestuurd. XOS 5.2 verbetert de bediening, met nieuwe functies zoals het splitscreen waarmee je twee menu’s tegelijkertijd kunt bekijken. Op basis van het persbericht concluderen we dat vooral Deense Xpeng-rijders slimme ideeën aandragen, want XOS 5.2 verhelpt 82 procent van hun feedback.

In het komende jaar gaat Xpeng meerdere over-the-air updates uitsturen. Dus als je een nieuwe Xpeng koopt, wordt-ie om de paar maanden weer een stukje beter. Dat zouden alle automerken moeten doen.