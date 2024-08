Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 35 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin automerken met toffe plannen komen en de Nederlandse overheid de pret bederft. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top – Hyundai N Vision 74 gaat in productie

Vorig jaar maakten we kennis met de Hyundai N Vision 74. Toen nog een studiemodel dat waterstof en stroom lust en waarbij twee dingen centraal staan: vooruitstrevende techniek en bergen rijplezier. We raadden Hyundai destijds aan om de N Vision 74 zonder betuttelende aanpassingen in productie te nemen, als stoere vertegenwoordiger van elektrisch rijden. En nu lijkt het erop dat we onze zin gaan krijgen.





+ Top – Volkswagen volgt eindelijk Toyota’s voorbeeld

Volkswagen verkoopt mild hybrids en plug-in hybrides, maar geen gewone, volwaardige hybrides. Je weet wel: de zuinige aandrijflijn waarmee Toyota al jarenlang grote verkoopsuccessen boekt. Volgens onze bronnen zal de Golf deze nieuwe hybride-aandrijving krijgen. Dat zou tot gevolg hebben dat de diesel uit het aanbod verdwijnt. De hybride Volkswagen Golf zal het vooral moeten opnemen tegen de Toyota Corolla.





+ Top – Xpeng stort zich fanatiek in nieuwe prijzenoorlog

Xpeng laat zich niet kisten door importtarieven in Europa, de VS en Canada. Een van de geheime wapens die de Chinezen inzetten, is een goedkoop alternatief voor de Tesla Model 3. De Xpeng Mona M03 is in zijn thuismarkt vlijmscherp in de markt gezet. Omgerekend is de EV al vanaf 15.100 euro te bestellen. Momenteel is Xpeng actief op zoek naar een geschikte locatie binnen de EU om een fabriek te bouwen. We zijn benieuwd hoe dit uitpakt.

- Flop – In 2025 gaan we bpm betalen voor elektrische auto’s

Volgend jaar worden elektrische auto’s die nu nog betaalbaar zijn, automatisch 3617 euro duurder. Want de EV-subsidie voor particuliere autokopers verdwijnt en we gaan bpm betalen. De RAI Vereniging gaat namelijk uit van een standaardtarief dat ook voor EV’s geldt.





- Flop – Pas op dat je niet zomaar een auto op LPG koopt

Niet alleen elektrische auto’s worden duurder (zie Flop 1), rijden op LPG wordt ook een dure hobby. De wegenbelasting gaat in 2026 namelijk bijna keer twee. En daar moet je wel rekening mee houden als je de populairste nieuwe auto van Europa gaat kopen …





- Flop – De laatste aflevering van The Grand Tour komt eraan. Zucht.

Het moment is nu dan echt aangebroken: de laatste aflevering van The Grand Tour is aanstaande. Na een samenwerking van 22 jaar - waarvan 8 jaar bij The Grand Tour - komt er een einde aan de samenwerking van Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May.

We leggen uit hoe je The Grand Tour: One For The Road gratis kunt kijken op Amazon Prime. Dat is fijn voor je portemonnee, maar het verandert weinig aan dat lege onderbuikgevoel. Zucht.