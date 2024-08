Gratis kijken: The Grand Tour - One For The Road op Amazon Prime

Nieuws

Amazon heeft een nieuwe The Grand Tour-special aangekondigd. En het is meteen de laatste. De zwanenzang van Clarkson, Hammond en May heet ‘One For The Road’ en is vanaf vrijdag 13 september 2024 te streamen op Amazon Prime. Zo kun je gratis kijken naar The Grand Tour: One For The Road.

Het moment is nu dan echt aangebroken: de laatste aflevering van The Grand Tour is aanstaande. Na een samenwerking van 22 jaar - waarvan 8 jaar bij ‘The Grand Tour’ - komt er een einde aan de samenwerking van Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Op 13 september zendt Amazon Prime de allerlaatste special uit. De afscheidsaflevering speelt zich af in Zimbabwe en mag je niet missen.

Waar gaat ‘One For The Road’ over?

Dit keer reizen Clarkson, Hammond en May (tegen de wil van producent Mr. Wilman in) naar Zimbabwe in drie auto's die ze altijd al wilden hebben. Clarkson kiest voor een Lancia Montecarlo, Hammond prefereert een Ford Capri met een 3.0 liter-V6 in de neus en May gaat voor een eigenzinnige Triumph Stag.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

The Grand Tour: One For The Road gratis kijken op Amazon Prime? Zo doe je dat

Ga naar de registratie-pagina van Amazon Prime. Start je gratis proefabonnement voor 30 dagen. Log in met je Amazon-account of maak een nieuwe aan. Zoek op ‘Grand Tour’ en kijk One For The Road vanaf 13 september. Annuleer Amazon Prime binnen 30 dagen.

Amazon Prime blijven kijken na je proefperiode

Als je tevreden bent, wordt het Amazon Prima-abonnement na 30 dagen omgezet in een standaard abonnement van € 4,99 per maand. Je kijkt dan alle afleveringen van The Grand Tour, maar ook tv-series die wij leuk vinden (Twisted Metal) en waar de rest van Nederland naar kijkt (Mr. & Mrs. Smith).

Daarnaast geniet je van extra voordelen zoals een maandelijkse selectie gratis games, beveiligde en onbeperkte opslag foto´s met Amazon Photo´s en onbeperkt gratis bezorging op alles uit de Amazon-webshop.