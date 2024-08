Populairste auto Europa wordt twee keer zo duur in wegenbelasting

Nieuws

De Dacia Sandero is de bestverkochte auto van Europa, maar in Nederland scoort-ie matig. En dat terwijl lpg, waarop de instapper rijdt, hier spotgoedkoop is. Maar voordat je tijdens de Dacia Experience Days voor een Sandero Eco-G gaat: er zit wel een boa constrictor onder het gras.

Dat de Dacia Sandero hier zo matig verkocht wordt, vinden we merkwaardig. Hij is goedkoop, ruim, redelijk zuinig en de afwerking is tegenwoordig ook prima op orde. Tijdens de jaarlijkse Dacia Experience Days willen de Dacia-dealers ons warmer maken voor hun merk. Uiteraard hoort daar ook een voordeeltje bij. De vraag is hoe je dat voordeeltje het beste kunt benutten.

Als je van 1 tot en met 30 september bij de Nederlandse Dacia-dealers een proefrit maakt met de Dacia Sandero, Spring, Jogger of Duster, word je beloond met een kortingscheque ter waarde van 500 euro. Die cheque kun je verzilveren bij de aankoop van een nieuwe Dacia vanaf 17.500 euro. En laat dat nu net de aankoopprijs zijn van de Dacia Sandero TCE 100 Eco-G Essential, die daarmee de goedkoopste nieuwe auto van Nederland is. Zelfs de veel kleinere Fiat 500 en Hyundai i10 zijn duurder.



Uitrusting goedkoopste Dacia Sandero



Maar eigenlijk vinden we de aanschaf van die allergoedkoopste Dacia Sandero niet zo’n goed idee. Hij heeft namelijk geen airconditioning, en Android Auto en Apple CarPlay ontbreken eveneens. Die voorzieningen heeft de Sandero met de Expression-uitrusting wel. Voor 19.395 is-ie bovendien opgeleukt met mooiere bekleding, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels en elektrisch bediende zijruiten achter. En hé, je krijgt 500 euro van Dacia, dus dan doet die meerprijs van 1850 euro minder pijn.

Dacia Sandero op lpg of benzine?



Maar … misschien kun je beter nog een stapje verder gaan en voor de Sandero TCe 90 Expression gaan. Klinkt onlogisch, want die versie is nog eens 535 duurder dan zijn Eco-G-broer én hij rijdt op dure benzine. Toch kan het op termijn de voordeliger aankoop zijn. Dat heeft alles te maken met de wegenbelastingplannen van de overheid voor lpg-auto's.

Want wie nu een moderne auto op gas rijdt, betaalt het zogenaamde g3-tarief van de wegenbelasting. Daarbij geldt een lagere brandstoftoeslag dan voor auto's met een ouderwetse g2-installatie.



Vanaf 2026 komt er echter een eind aan dat feest. Vanaf dan schiet de Sandero 100 Eco-G in de provincie Utrecht van 784 euro, maar 1368 euro aan wegenbelasting op jaarbasis. Dat gaat aardig richting een verdubbeling!

Wegenbelasting Sandero Eco-G vs. Sandero op benzine



Voor de (iets lichtere) Sandero op benzine ben je momenteel 460 euro aan wegenbelasting kwijt. Dat betekent dat je met de Sandero op lpg vanaf 2026 jaarlijks een belastinggat van ruim 900 euro moet 'dichtrijden'. Elk jaar weer.



Daarmee verschuift het omslagpunt waarop lpg (literprijs ca. 80 cent) voordeliger wordt tot boven de 20.000 kilometer. Dat is ver boven het Nederlandse gemiddelde van pakweg 11.000 kilometer. Ben jij ook zo’n een gemiddelde automobilist? Met die wetenschap is het slim om die cheque van 500 euro te gebruiken om de meerprijspijn van de Sandero op benzine wat te verzachten. Dat wilde bingoweekend met andere Daciasten op camping Bergzicht in de Flevopolder moet dan maar even wachten.



Dacia Sandero private lease

