Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 1 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op de eerste week van 2025. Daarin maakte Kia ons blij en stemden veel Europese merken ons verdrietig. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.



Top - Dit automerk volgt het voorbeeld van Toyota en geeft voortaan 10 jaar garantie

Wie een nieuwe auto koopt, krijgt bij Toyota en Lexus de langste garantietermijn: 10 jaar. Maar daar is nu nog een merk bij gekomen: Kia. En het mooie is: ook als je in een paar jaar oude Kia rijdt, is dit goed nieuws.

Top - Je hoeft niet meer te vrezen dat deze goedkope auto per maand peperduur wordt



De gemiddelde Europeaan is slimmer dan de gemiddelde Nederlander. Want zeker na het laatste lpg-nieuws, ben je als prijsbewuste Nederlandse autokoper eigenlijk dom bezig als je géén Dacia Sandero aanschaft. Niet alleen is de Sandero de goedkoopste auto van het land in aanschaf, ook daarna blijft hij heel voordelig.



Top - Deze 6 klassiekers rijd jij vanaf 2025 belastingvrij

Mooie klassieke auto's worden steeds duurder. Schrale troost: als ze 40 jaar oud zijn, vervalt de wegenbelasting. Dat geldt vanaf 2025 voor het volgende gevarieerde zestal. Kies jouw favoriete belastingvrije klassieker!

Flop - Autoverkopen 2024: deze illustere merken hadden hun slechtste jaar ooit

In 2024 zijn er meer auto’s geregistreerd dan in 2023. Het totaal staat op 381.227 en dat is 3,1 procent meer dan 2023. Maar niet overal smaakten de oliebollen even lekker, want sommige grote merken beleefden hun slechtste jaar ooit in Nederland.

Flop - Zoveel heeft de Nederlandse staat aan jou als autobezitter verdiend

Met de aanschaf van een nieuwe auto ben je er nog niet als het gaat om autolasten. Wat te denken van de mrb, bijtelling en verkeersboetes? Je gaat in 2025 in ieder geval méér betalen dan in 2024. En toen hoestten automobilisten al een gigantisch bedrag op.



Flop - Peperdure elektrische Mercedes krijgt pak slaag van veel goedkopere concurrent



In Auto Review 1/2025 vergelijken we drie elektrische SUV’s met spierballen: de Mercedes EQE SUV 500, de Nio EL6 en de Tesla Model Y Performance. Met name de prijsverschillen zijn schokkend.