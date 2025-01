Zoveel heeft de Nederlandse staat aan jou als autobezitter verdiend

Nieuws

Met de aanschaf van een nieuwe auto ben je er nog niet. Wat te denken van de bpm, mrb, bijtelling en verkeersboetes? Je gaat in 2025 in ieder geval méér betalen. En de Nederlandse staat is spekkoper.

In 2025 ook bpm voor EV-rijders

Het vaste deel van de bpm wordt verhoogd met 200 euro. Het variabele gedeelte dat afhankelijk is van de CO2-uitstoot wijzigt niet. EV-kopers gaan voortaan ook bpm betalen, een vast bedrag van 667 euro.

Nul komma nul

Zoveel aanschafsubsidie krijg je als je in 2025 een nieuwe elektrische auto koopt. Want na vierenhalf jaar zet het kabinet een streep door de SEPP-subsidie. In 2024 ontvingen 19.661 Nederlanders het subsidiebedrag van 2950 euro om een nieuwe EV te kopen of private leasen.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

EV-rijders gaan wegenbelasting betalen

Met ingang van vandaag gaan EV-rijders wegenbelasting betalen. Maar ze krijgen een stevige korting van 75 procent op het benzinetarief. Hierna (2026 t/m 2029) wordt de korting teruggebracht tot 25 procent.

Rekenvoorbeeld: voor de Renault 5 betaal je dit jaar per kwartaal 55 euro aan wegenbelasting (provincie Utrecht). Dat wordt 165 euro vanaf 2026 en per 2030 zelfs 220 euro (de volle mep).

Als je in een opper-EV zoals de BMW iX M60 rijdt, schrik je je helemaal een hoedje. Dan betaal je vanaf 2026 maar liefst 400 euro aan mrb.

17 procent bijtelling

Wie zijn elektrische auto zakelijk rijdt, krijgt korting op de bijtelling. Die bedraagt 17 procent, máár tot een aanschafwaarde van 30.000 euro. Daarboven geldt het normale tarief van 22 procent.

En een plug-in hybride van de baas dan? Ook daarvoor bedraagt de bijtelling 22 procent, net als bij een hybride auto zonder stekker en een gewone benzineauto.

Boetes 2025: meer betalen

500 euro moet je betalen als je in 2025 op een persoonlijke invalidenparkeerplaats parkeert en betrapt wordt. Op een algemene plek voor invaliden betaal je nog altijd 380 euro.

Iets wat je sneller geneigd bent om te doen, is rijden met je telefoon in de hand. Als oom agent dit ziet, kan je 430 euro afrekenen.

De snelheidsboetes zijn omhoog gegaan: wie op de snelweg 20 km/h te hard rijdt, betaalt 223 euro. Vanaf 31 km/h te hard binnen en buiten de bebouwde kom (dus niet op de snelweg), wordt het boetebedrag bepaald door het OM.

Voor onnodig toeteren betaal je in Nederland 310 euro. Als de stad Rome dezelfde regel zou hanteren, puilde de gemeentekas uit van het geld.

20.944.000.000

De Belastingdienst sloeg aan het rekenen en berekende dat het jaar 2024 goed was voor een kleine 21 miljard (!) aan geïnde autobelastingen.

Een autobelasting die veel geld in het laatje bracht, was de motorrijtuigenbelasting: bijna 5 miljard over heel 2024.

Er is altijd baas boven baas: de accijnsinkomsten van benzine, diesel en lpg leverden de Staat meer dan 7,8 miljard op.