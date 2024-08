Van een recordboete tot monsterfiles - 12 horrorweetjes over autorijden in het buitenland

Nieuws

Leuk, de vakantie begint! Tot je over de grens zonder het te weten iets doet wat niet mag en de Duitse, Franse, IJslandse of Cypriotische Bromsnor je genadeloos op de bon slingert. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus lees deze weetjes eens door voor je vertrekt.

1. In Noord-Europa is tanken het allerduurst. De adviesprijs voor benzine in IJsland, Denemarken en Noorwegen schommelt momenteel rond de 2 euro. Monaco spant echter de kroon met een adviesprijs van 2,16.

2. In Duitsland kun je een boete krijgen wanneer je langs de weg stil komt te staan door een tekort aan benzine.

3. Apps en navigatiesystemen die je waarschuwen voor flitspalen zijn verboden in landen als Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Zelfs als deze op je telefoon te vinden zijn, riskeer je een boete.

4. Op Cyprus moet je altijd beide handen aan het stuur houden, tenzij je schakelt natuurlijk. Naar iemand zwaaien is strafbaar.

5. Een frisse dag in Spanje? Ga dan niet met je dikke jas aan autorijden. De boete hiervoor is 200 euro. Maar op een bloedhete dag in je badkleding rijden mag óók al niet. Ook eten en drinken, roken, make-up aanbrengen of iets uit je dashboardkastje pakken kan worden beboet in Spanje.

6. Met blote voeten of teenslippers rijden is niet alleen verboden in Spanje, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland.

7. In Duitsland kun je al worden aangeklaagd voor bedreiging door het geven van lichtsignalen of het opsteken van je middelvinger.

8. Als je voertuig (bijvoorbeeld met een caravan erachter) geen 100 km/h kan rijden, mag je in Zwitserland geen gebruik maken van de linkerrijstrook.

9. In Zwitserland wordt de hoogte van een boete voor een zware verkeersovertreding mede bepaald door het inkomen van de bestuurder. Het boeterecord staat dan ook op naam van een Zwitserse miljonair. Hij reed in 2010 137 km/h, waar je maar 80 mocht. De boete? 240.000 euro.

10. Maak je in Groot-Brittannië een voetganger nat door met je auto door een plas te rijden, dan riskeer je een bekeuring..

11. Is je auto vies geworden? In Zwitserland, Zweden en Griekenland mag je je auto niet op zondag wassen. In IJsland mag het niet op straat, terwijl je in Roemenië en Rusland een boete kunt krijgen als je rondrijdt met een vieze auto.



12. In 2022 werd in Frankrijk het filerecord op zwarte zaterdag verbroken: op 10 juli stond er maar liefst 11.142 kilometer file. Dat is negen keer de afstand van Lille in het noorden naar Nice aan de Côte d'Azur!