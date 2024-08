Autoverkopen Europa juli 2024: we zijn Tesla zat en houden van Dacia

Nieuws

In Nederland wijken de autovoorkeuren behoorlijk af van Europa. Wij zweren bij een Kia Niro, Europa houdt het op de Dacia Sandero. En onze liefde voor Tesla slinkt en daarvan profiteert een groot Duits automerk.



Het blijft een mysterie. Dacia biedt alles waar Nederlanders van houden: ze maken goedkope auto’s vol met bewezen Renault-techniek, die doorgaans prima rijden. Maar in Nederland bezet de Dacia Sandero in de autoverkopen van juli 2024 de 60e plaats. Terwijl hij in Europa fier op 1 staat. Niet alleen in juli, maar ook als je alle registraties van 2024 bij elkaar optelt.

De Sandero staat in juli op plek 1 in Spanje en Frankrijk en in Italië staat-ie tweede. Dacia doet sowieso uitstekende zaken, want de Duster vinden we terug op plek 4.

Top 5 bestverkochte modellen Europa juli 2024

Dacia Sandero 22.398 registraties

Volkswagen T-Roc 19.254

Toyota Yaris Cross 17.314

Dacia Duster 15.884

Kia Sportage 15.331



Top 5 bestverkochte merken Europa juli 2024

Volkswagen 108.959 registraties Toyota 75.338 BMW 64.012 Skoda 59.727 Mercedes 59.545

Het enige Chinese merk in de Europese top 25 is MG, dat op plek 19 staat. Voor Cupra en Suzuki. En ook voor Tesla! En dat is verrassend. Het merk van Musk verliest rap aan populariteit.



BMW verkoopt meer EV’s dan Tesla

Elon Musk heeft het waarschijnlijk veel te druk met het steunen van Donald Trump om zich druk te maken over Europa. Maar de cijfers voor zijn merk zien er slecht uit. Tesla heeft in juli zijn nummer 1-positie moeten afstaan aan BMW. De Duitsers verkochten 14.869 EV’s; nét wat meer dan Tesla (14.561).

BMW heeft een slimme strategie door niet op één paard te wedden, maar een volledige aanbod te bieden van hybride, plug-in hybride en volledig elektrisch. Van de bekendste modellen zijn alle motorvarianten leverbaar.



Hoe zorgelijk is de situatie voor Tesla? Van de Model 3 werden 16 procent minder auto’s verkocht en van de Model Y 17 procent. Ondanks de afname is de Model Y wel de bestverkochte elektrische auto van Europa. De Volvo EX30 en de Volkswagen ID.4 volgen.



Elon Musk, we have a problem

De problemen bij Tesla zijn bekend: door tegenvallende verkoopresultaten moest CEO Elon Musk al bijna 10 procent van zijn personeel ontslaan. Daarbovenop kwam begin juli de controverse rondom de gigantische bonus voor CEO Elon Musk. Een meerderheid van de Tesla-aandeelhouders stemde voor een beloning van maar liefst 52 miljard euro, een beslissing die bij de enkele grote aandeelhouders minder goed viel.

Maar het belangrijkste is: de EV-vraag keldert, de concurrentie wordt heftiger, het eigen modellengamma begint te verouderen en een betaalbaar model schittert voorlopig door afwezigheid. Elon Musk kan in dat opzicht wel wat leren van Dacia …