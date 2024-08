Onze gebeden zijn verhoord: Hyundai N Vision 74 gaat in productie

Nieuws

Onze test van de Hyundai N Vision 74 – waarvan nu alleen drie studiemodellen bestaan – leest als een liefdesbrief. We zijn dan ook dolblij dat Hyundai heeft toegezegd de elektrische supersportwagen in productie te nemen.

Vorig jaar maakten we kennis met de Hyundai N Vision 74. Toen nog een studiemodel dat waterstof en stroom lust en waarbij twee dingen centraal staan: vooruitstrevende techniek en bergen rijplezier.

De N Vision 74 is een plug-in hybride met een brandstofcel in plaats van een opgejutte V6 of een ronkende achtcilinder. De brandstofcel maakt stroom voor de elektromotoren en als er niet genoeg elektriciteit is, wordt de batterij van 62,4 kWh aangesproken. Dan hebben we het over twee elektromotoren van elk 340 pk die uitsluitend de achterwielen aandrijven. Dat leek Hyundai vanuit het oogpunt van rijplezier het beste en dat kunnen we beamen.

We raadden Hyundai destijds aan om de N Vision 74 zonder betuttelende aanpassingen in productie te nemen, als stoere vertegenwoordiger van elektrisch rijden. En nu lijkt het erop dat we onze zin gaan krijgen.

Hyundai N Vision 74 onderdeel van EV-plan voor 2030

Hyundai is van plan om 21 nieuwe elektrische modellen te lanceren voor 2030. In een presentatie voor investeerders werd de N Vision 74 genoemd onder het kopje ‘High-performance EV’. En waarschijnlijk hoeven we niet eens tot 2030 te wachten om opnieuw achter het stuur te kruipen, want volgens The Korean Car Blog start de productie al in 2026. Best logisch eigenlijk, want het studiemodel dat wij testten, maakte een volwassen indruk.



Zoals gezegd vroegen we Hyundai om de 680 pk sterke N Vision 74 zonder betuttelende aanpassingen in productie te nemen, en het lijkt erop dat het merk het vermogen niet terugschroeft, maar juist opkrikt. De Koreaanse autoblog gaat uit van minimaal 775 pk. Misschien zelfs 800 pk.

We hebben nog een beetje onze twijfels over de brandstofcel: als Hyundai serieuze aantallen hoopt te verkopen, zou het slim zijn om de brandstofcel eruit te slopen en meer batterijcellen toe te voegen. Rijden op waterstof wil maar niet aanslaan, tenslotte. Van de andere kant kan juist een supersportwagens als de N Vision 74 ervoor zorgen dat waterstof een ding wordt.