TEST Hyundai N Vision 74: zo tof is de toekomst van waterstof

Bij de Hyundai N Vision 74 staan twee dingen centraal: vooruitstrevende techniek en bergen rijplezier. Dat eerste is gelukt, want het studiemodel (waarvan er drie bestaan) lust waterstof en stroom. Of dat ook een beetje leuk rijdt, lees je hier.

Studiemodellen en prototypes van nieuwe auto’s worden altijd gekoesterd. Als we mazzel hebben, mogen we een rondje meerijden. Eigenhandig een studiemodel besturen is er eigenlijk nooit bij omdat dergelijke testvoertuigen uniek en onbetaalbaar zijn. We knikken dan ook verbaasd ‘ja’ wanneer iemand van Hyundai ons vraagt of we de N Vision 74 willen uitproberen. Ja hoor, wij blazen graag een paar rondjes stoom af.

Hyundai N Vision 74: 680 pk en 900 Nm

Eigenlijk ook wel logisch dat Hyundai ons laat rijden, want hoe anders kun je zo’n technisch visitekaartje beter ervaren? En het is niet alsof er maar één exemplaar van bestaat … Hyundai heeft er drie. Het studiemodel wordt aangedreven door twee elektromotoren en is 680 pk en 900 Nm sterk. En wij maar denken dat Hyundai‘s informatiedag over e-mobility een saaie bedoening zou worden.



Waterstof tanken en stroom laden

De Hyundai N Vision 74 is een plug-in hybride met een brandstofcel in plaats van een opgejutte V6 of een ronkende achtcilinder. De brandstofcel maakt stroom voor de elektromotoren en als er niet genoeg elektriciteit is, wordt de batterij aangesproken. Dat is een nogal fors accupakket van 62,4 kWh dat in een soort van T-vorm in de vloer van de auto zit. Net als de Hyundai Ioniq 5 en 6 gebruikt het 800 volt-technologie voor maximale prestaties en korte laadtijden.

De waterstof voor de brandstofcel zit in twee tanks die achter in de auto geplaatst zijn. Ze hebben een capaciteit van 4,2 kilo en je vult ze in een paar minuten. In theorie kun je met ‘alles vol’ zo’n 600 kilometer afleggen, maar bij de N Vision 74 is de actieradius van ondergeschikt belang.

De brandstofcel van 95 kW zit net achter de vooras en heeft gezelschap van drie onafhankelijke koelsystemen voor de brandstofcel, het accupakket en de elektromotoren. Het is hun taak om onder volle belasting te zorgen voor constante prestaties.

Zo leuk is driften op waterstof

Terwijl verbrandingsmotoren hun vermogen en koppel verzamelen met een kleine vertraging, zijn de elektromotoren van de N Vision 74 direct bij de les. De gasrespons is zo acuut en de dosering zo subtiel, dat we met groots genoegen alle krachten ontketenen. Dan hebben we het over twee elektromotoren van elk 340 pk die niet op de voor- én achteras zitten, maar uitsluitend de achterwielen aandrijven. Dat leek Hyundai vanuit het oogpunt van rijplezier het beste en dat kunnen we beamen.

Om optimaal te kunnen profiteren van de onafhankelijk regelbare elektromotoren op de achteras, gaf Hyundai de N Vision 74 een nieuw ontwikkeld torque vectoring­systeem. Het werkt fantastisch, met een nauwkeurige krachtverdeling die je de vrijheid geeft om de onbetaalbare Hyundai ongegeneerd en in elke hoek van het circuit te smijten. Je kunt de overstuur zo verbluffend precies controleren, dat we elke kans aangrijpen om onze driftkunsten te perfectioneren.

Evengoed moeten we hard werken, want Hyundai’s futuristische conceptcar is een ruwe en compromisloze racewagen. Dat betekent afzien voor de bestuurder, maar heeft als voordeel dat de communicatie glashelder is en je precies aanvoelt waar de grenzen liggen.

Conclusie

Hyundai spreekt zelf van een rollend laboratorium voor rijplezier, maar dat klinkt als de naam van een wetenschapsprogramma voor pientere kinderen. Terwijl de brute explosie van kracht en sportiviteit ons juist doet denken aan een big budget actiefilm. We raden Hyundai aan om de N Vision 74 zonder betuttelende aanpassingen in productie te nemen, als stoere vertegenwoordiger van elektrisch rijden. Een heuse poster-voor-boven-je-bed-sportwagen.