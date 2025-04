Prijs Mercedes CLA: dit krijg je allemaal voor 58.979 euro (en dit ontbreekt)

Nieuws

Mercedes plakt een prijs op de nieuwe Mercedes CLA. Wat zit er allemaal op en aan de CLA 250+ Launch Edition van 58.979 euro?

Mercedes trapt af met één motoruitvoering: de volledig elektrische CLA 250+ Launch Edition met 272 pk en een batterij met een bruikbare capaciteit van 85 kWh. De nieuwe CLA is zó zuinig, dat-ie officieel 743 kilometer op een acculading stroom rijdt.

Nu we het toch over de specificaties hebben: de CLA 250+ sprint in 6,7 seconden naar de honderd, heeft een topsnelheid van 210 km/h en piekt aan de snellader bij 320 kW. Zo holt de batterij in 22 minuten van 10 tot 80 procent.



Mercedes CLA in rood, wit of blauw

Het kleurenaanbod lijkt afgekeken van de Nederlandse vlag: rood, wit (standaard) en blauw. De overgebleven kleuren zijn zwart en een peperdure alpinegrijs (1876 euro). De First Edition staat op 19-inch lichtmetaal van AMG. Om van het trekgewicht van 1500 kilo te profiteren, moet je de 1198 euro kostende trekhaak aanvinken.



Waar is het derde scherm?



Het eerste wat opvalt in de cabine: het dashboard heeft maar twee schermen (foto links). De bijrijder moet het zonder eigen scherm stellen. Dat komt niet als een verrassing, want het MBUX Superscreen dat we kennen van de eerste persfoto’s (foto rechts) is pas beschikbaar vanaf 08/2025.

Geen derde scherm dus, maar de Launch Edition beschikt wel over een bestuurdersdisplay en een centraal display met navigatie, actuele verkeersinformatie en het smartphone-integratiepakket voor Apple CarPlay en Android Auto. Onder het grote touchscreen zit een draadloze oplader voor de telefoon.



Niet bijbetalen voor laadkabel

Onder het kopje ‘Opladen’ lezen we weinig nieuws: DC-laden met 800 V, een boordlader van 11 kW en de oplaadkabel wordt meegeleverd. Fijn dat Mercedes niet het voorbeeld van Polestar volgt en klanten honderden euro's laat bijbetalen voor het laadsnoer.

Maar Mercedes is heus niet allergisch voor geld, wat onderstreept wordt door de melding dat je 1 jaar recht hebt op ‘Remote and extended Charging Services Premium’. Daarna moet je ongetwijfeld voor gaan betalen. Wat deze dienst precies inhoudt, is een groter vraagstuk dat zijn eigen artikel verdient. Wordt vervolgd, dus.



Hoogtepunten van de standaarduitrusting

Adaptieve cruise control

Vast panoramadak

Warmtepomp

Verlichte grille met sterrenpatroon

Stoelverwarming (voor)

Lendensteun

Elektrische stoelverstelling met memory

Frunk

Achteruitrijcamera

Dit ontbreekt bij de CLA 250+ Launch Edition

Wat echt ontbreekt, is keuzevrijheid. Wanneer je als een van de eerste in de nieuwe Mercedes CLA wilt rijden, moet je het doen met deze uitvoering, deze aandrijflijn, deze kleuren, deze wielen en deze systemen. En zoals gezegd kun je fluiten naar het derde beeldscherm - dat vinden wij niet erg, maar jij misschien wel.



Conclusie

Normaal als je een nieuwe Mercedes koopt, moet je door een lange optielijst scrollen en zie je de totaalprijs hard oplopen met elk vinkje dat je plaatst. De CLA 250+ Launch Edition is al een complete auto en de optielijst stelt weinig voor. En zo is het makkelijk om de prijs van de CLA (58.979 euro) rond de 60 mille te houden.