Elektrische Mercedes CLA (2025) komt het verst als je 209 km/h rijdt

Nieuws

Hij moet nog op de markt komen, maar de nieuwe Mercedes CLA (2025) heeft nu al een actieradiusrecord verbroken. Hij wist 3717 kilometer af te leggen in 24 uur. Dit is zijn geheim.

De nieuwe CLA is een belangrijke auto voor Mercedes, want hiermee start een nieuwe generatie van EV-modellen. Alle elektrische Mercedessen die je nu ziet rondrijden, vallen onder de eerste generatie. De CLA is het eerste model van de tweede generatie. En je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken …

De Mercedes CLA staat op een nieuw platform genaamd MMA, dat geschikt is voor motoren die lopen op stroom óf brandstof. Koop je hem met een verbrandingsmotor, dan is-ie altijd geëlektrificeerd - een mild hybrid met 48V-technologie. En als we Mercedes mogen geloven, maakt het nieuwe besturingssysteem MB.OS de nieuwe CLA de intelligentste auto die het merk ooit gebouwd heeft.



209 km/h rijden is optimaal voor Mercedes CLA (2025)



In aanloop naar de lancering in 2025, heeft een pre-productiemodel van de elektrische Mercedes CLA een nieuw actieradiusrecord gevestigd door in 24 uur tijd maar liefst 3717 kilometer af te leggen. Dat komt neer op een gemiddelde snelheid van 155 km/h. Het oude record van 3425 km stond op naam van de Porsche Taycan. Beide auto’s gebruikten de Nardò Ring in Italië; een cirkelvormig circuit van 12,6 kilometer lang.



Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de EV-wereld! Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Een gemiddelde snelheid van 155 km/h klinkt voor EV-begrippen al indrukwekkend, maar de werkelijke snelheid lag veel hoger. De testauto stopte namelijk 40 keer (!) voor stroom. Dat ging als volgt: het pre-productiemodel dook met 10 procent batterijstatus in de pitstaat, werd supersnel opgeladen tot 55 procent en draaide exact 10 minuten later het circuit weer op. Daar reed hij 90 tot 95 kilometer met een snelheid van 209 km/h, dan was de batterij weer leeg en ging hij weer aan de snellader.

Je vraagt je misschien af of dit de meest efficiënte manier is om een record te vestigen, maar alle computerberekeningen van Mercedes zweren van wel. Snelladen gaat langzamer zodra de batterij voller wordt, dus opladen tot 80 procent zou zonde van de tijd zijn. De CLA ondersteunt 800V en heeft een laadsnelheid van 300 kW.

De vernieuwde Volkswagen T-Cross Rij nu de stoere Volkswagen T-Cross. Ideaal voor in de stad met genoeg ruimte voor vakantie.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Foto's: zo gaat de nieuwe Mercedes CLA er ongeveer uitzien.



270 kilometer erbij in 10 minuten

Als het gaat om elektrische auto’s, communiceren automerken vaak hoe lang het duurt om te snelladen van 10 tot 80 procent. Maar wat zegt dat nou helemaal? Mercedes wil dat de autowereld het snelladen inzichtelijker maakt door te vermelden hoeveel rijbereik je krijgt van 10 minuten aan de snellaadpaal. Voor de CLA zal dat grofweg 270 kilometer zijn.

We snappen heel goed dat Mercedes dit getal wil communiceren, want de nieuwe CLA is een kei in dit spelletje. Enerzijds loopt hij razendsnel vol en anderzijds langzaam leeg. Hij dankt zijn zuinigheid van circa 12 kWh/100 km aan technologie van de Mercedes Vision EQXX, een uitzonderlijk gestroomlijnd en efficiënt studiemodel. Mercedes claimt dat 95 procent van de in de accu opgeslagen energie aan de wielen wordt overgedragen – zo klein zijn de verliezen van de Vision EQXX.

De elektrische CLA wordt volgens de laatste geruchten leverbaar met twee batterijen (58 en 90 kWh) en je kunt kiezen uit twee- en vierwielaandrijving. De Vision EQXX heeft een elektromotor van 204 pk en we hopen dat dat de instapmotor van de nieuwe CLA wordt. Lancering: 2025.