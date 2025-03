Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 13 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Nissan een wederopstanding aankondigt en Mercedes aangeeft nóg duurder te worden. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.

Top - Nissan bijt van zich af met 3 nieuwe modellen in 2025

Nissan pakt in 2025 uit met een nieuwe Nissan Leaf, een nieuwe Micra en een belangrijke upgrade voor de Qashqai. De nieuwe Juke volgt in 2026 en wordt volledig elektrisch.

Top - Waarom de Opel Grandland plotseling 2000 euro goedkoper is

Bij de introductie van de nieuwe Opel Grandland ging Opel nog prat op het overzichtelijke leveringsprogramma met slechts twee uitrustingsniveaus. Die vlieger gaat nu niet meer op. Boeien! De Grandland wordt lekker wel goedkoper!

Top - Volkswagen daagt Toyota uit met nieuwe stekkerloze hybrides

Volkswagen verkoopt wereldwijd al talloze mild hybrids, plug-in hybrides en EV’s. Met een nieuwe traditionele hybride wil de Duitse fabrikant nu ook hybride-koning Toyota te lijf.

Dat is trouwens niet de eerste keer ... Zo valt er straks in elk geval meer te kiezen. Bovendien is een TSI met hybridehulp lekker pittig, zo herinneren we ons van de Jetta Hybrid.

Flop - Al heb je 45.000 euro spaargeld, de Mercedes-dealer stuurt je straks weg

Als je nu met 45.000 euro op zak de Mercedes-dealer binnenloopt, kun je de trotste eigenaar worden van een nieuwe Mercedes A-klasse. Probeer in de nabije toekomst een vergelijkbare deal te sluiten en de verkopers lachen je uit ...

Flop - Audi’s en Volkswagens uit 2022 problematischer dan Land Rovers

Auto's die drie jaar oud zijn, vertonen meer problemen dan ooit in de afgelopen 15 jaar. Vooral Volkswagens uit 2022 vallen negatief op. Maar er zijn meer gerenommeerde merken die slechter scoren dan verwacht.

Flop - Mazda 6e heeft rare batterijverrassing



De prijzen van de Mazda 6e werden vorige week bekendgemaakt. In de prijslijst staan meer leerzame getallen die ons aan het denken zetten …