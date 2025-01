TEST: Opel Grandland (2024) moet Rekord-tijden terugbrengen

Tests

Wie in het Andere Tijden-archief op ‘Nederland – Opel-land’ zoekt, stuit op blije autoverkopers, die behalve de Kadett en de Ascona ook de Rekord bewieroken. Met een typisch Duits design en geëlektrificeerde aandrijflijnen, moet de Opel Grandland de Rekord-vreugde terugbrengen.

In de jaren zeventig en tachtig struikelde je in een gemiddelde woonwijk over de Opels. Bij de flats en voor de rijtjeshuizen stonden vooral Kadettjes en Ascona’s. In straten met twee-onder-een-kaphuizen werd de hoofdrol opgeëist door de Rekord.

De Opel Rekord was de typische auto-van-de-zaak voor succesvolle vertegenwoordigers. Ook toen de Opel Kadett in de Astra veranderde, de Opel Ascona een Vectra werd en de Rekord een Omega, duurde Opels successprookje nog jaren voort.



Slechtste Opel-verkoopcijfer in 40 jaar



Totdat aan het begin van deze eeuw de klad erin kwam. Millennials kennen de kreet ‘Nederland - Opel-land’ niet eens meer, en met het slechtste verkoopcijfer in 40 jaar lijkt 2024 geen voorbode voor een terugkeer naar veel betere, Andere Tijden. Toch is er hoop. De Opel Mokka is opgefrist en wordt goedkoper, en de ruime Opel Frontera komt er eveneens aan.

De nieuwe Grandland wil op zijn beurt graag weer dé zakenauto van de goed betaalde vertegenwoordiger worden. Excuus: de favoriete corporate cruiser van de high performers en game changers onder key accountmanagers commercial.

Grandland onderscheidt zich met Duits design



Wat brengt de Grandland mee om die ambities waar te maken? In de eerste plaats wil Opel met het design duidelijk afstand nemen van zijn Franse en Italiaanse Stellantis-­kompanen.

Gelukkig bewandelt Opel daarbij een heel andere weg dan veel Aziatische merken. Ingewikkelde lampunits waar een kerstetalage in Las Vegas jaloers op wordt, zul je bij de Grandland niet aantreffen. En een carrosserie met zoveel lijnen en vouwen dat zelfs een origamikunstenaar er hoofdpijn van krijgt, zoek je ook vergeefs. Opel wil vooral ‘Duitsheid’ uitstralen. En hoe doe je dat beter dan met strak, Bauhaus-achtig minimalisme?



Opel Grandland (2024) groter dan voorganger



Het design mag dan minimalistisch zijn, de Opel Grandland is wel flink gegroeid. De lengte nam met ruim 17 centimeter toe tot 4,65 meter en in de breedte meet de nieuwe SUV bijna 5 centimeter meer (1,91 meter). Anders dan veel andere nieuwe SUV’s is hij ook hoger geworden dan zijn voorganger. Hij schoot 3,6 centimeter de lucht in en is nu bijna 1,67 meter hoog; een voormalig Rekord-rijder schrikt zich een hoedje ...



Verlicht logo in de grille



Mocht je bij een aanstormende Grandland GS in je binnenspiegel twijfelen wat er in aantocht is, dan helpt het nieuwe, verlichte Blitz-logo in de 3D-grille je snel op weg. Als je niet zo goed bent in logo’s, vertelt de eveneens verlichte merknaam op de achterklep welk vlees je in de kuip hebt. De koplampen mogen er wellicht simpel uitzien, dat zijn ze niet. Bij de GS is zelfs led-matrixtechniek met meer dan 50.000 pixels standaard.

Bescheiden vermogen Opel Grandland (2024)



Net als onder meer de Peugeot 3008 en 5008, maakt de Opel Grandland gebruik van het STLA Medium-platform van Stellantis. Dat betekent dat je ook bij de Grandland kunt kiezen voor een volledig elektrische aandrijflijn (213 pk), een plug-in hybride (195 pk) of een mild hybride (136 pk). Hierbij valt op dat de vermogens vrij bescheiden zijn.

Elektrische Grandland met drie accupakketten



De Grandland Electric wordt leverbaar met drie accupakketten. Met het kleinste (73 kWh) komt de Grandland 523 kilometer ver, het pakket van 82 kWh is goed voor een bereik van 582 kilometer. De actieradiuskampioen is de Grandland Electric met 97 kWh die een officiële actieradius van bijna 700 kilometer heeft. Wij rijden met de meest bescheiden elektrische variant.



Hoe ruim is de nieuwe Opel Grandland?



Ten opzichte van de vorige Grandland beschikken alle inzittenden over iets meer ruimte. Wat ouders en hun opgeschoten pubers met knokige knieën vooral op prijs zullen stellen, is de met 2 centimeter toegenomen beenruimte achterin. In de kofferbak kun je 550 tot 1645 liter kwijt. Dat betekent een winst van 36 liter, in het geval van de Plug-in Hybrid is het verschil zelfs 160 liter. Het interieur van de GS waarmee wij rijden, is strak afgewerkt, met grotendeels aangenaam aanvoelende materialen, al zitten er rondom de tunnelconsole wel wat scherpe randjes.



Het compacte instrumentarium – tegen meerprijs aangevuld met een head-­­up display – voorziet de bestuurder van alle basisinformatie. We halen opgelucht adem bij het zien van het relatief bescheiden ­infotainmentscherm (10-inch in de Edition, 16-inch in de GS). Het is duidelijk genoeg, zonder dat het afleidend veel aandacht opeist. Wanneer we de fysieke knoppen voor de temperatuur en het volume ontwaren, zijn we als een kind zo blij.

Verbruik en actieradius Opel Grandland Electric



De uitgebreid verstelbare AGR-stoelen met verlengbare zitting maken onze blijdschap er niet minder op. Als je eenmaal de juiste instellingen hebt gevonden, zit je net zo vertrouwd en behaaglijk als in de glorietijd van Opel bij je moeder op schoot. Combineer dit gevoel met de stilte aan boord en je houdt het urenlang vol. Ja, ook als het om de actieradius gaat.



Tenminste, als je vooral over binnenwegen rijdt, zoals wij dat deden. Daar maakten we veelvuldig gebruik van de flippers om energie te regenereren. Bij 18 graden Celsius resulteerde het in een verbruik dat heel dicht bij de fabrieksopgave van 16,9 kWh/100 km zat, zodat 523 kilometer bereik inderdaad mogelijk lijkt. Als je daarentegen een flink stuk over snelwegen raast, is de prik net zo snel uit de accu, als uit een open colafles op een zomers terras.



Snelladen elektrische Opel Grandland



Bij lange, snelle ritten, is een laadvermogen van een dikke 200 kW wel lekker. De Grandland met 73 kWh-accu komt echter niet ­verder dan 150 kW. Kies je voor de 83 kWh-­variant, dan krijg je er 10 kW bij, maar ook daarmee kost het een halfuur om de batterij van 10 tot 80 procent op te laden. Nog gekker vinden we het dat Opel de Grandland niet standaard met een warmtepomp uitrust.

Sprint van 0-100 Opel Grandland Electric



Veel andere grote EV’s je verwennen je met vermogens rond de 300 pk. In deze Opel Grandland moet je het zoals gezegd met 213 pk doen. Op een leeggewicht van dik 2100 kilo is dat niet veel. Als je uit een gemiddelde SUV met verbrandingsmotor komt, zul je best tevreden zijn met de honderdsprint van 9,0 seconden en de vlotte tussensprints. Als ervaren EV-rijder mis je waarschijnlijk de gebruikelijke ‘bite’ wanneer je het stroompedaal vloert.

Bijbetalen voor warmtepomp

‘Onze’ GS was tegen meerprijs uitgerust met een panoramadak. Niet zo’n exemplaar waarvan het glas zelf het zonlicht kan ­dempen, zoals bij sommige andere merken. De Grandland heeft nog een traditioneel rolgordijn en dat kost veel hoofdruimte. Ook onhandig vinden we het dat je de driedelige achterbankleuning niet met knoppen of hendels vanuit de kofferbak kunt om­­klappen. En een frunk? Ook die zoek je tevergeefs. De laadkabel moet je dus in de kofferbak opbergen.

Terwijl de niet-elektrische Grandlands een relatief simpele torsie-achteras hebben, kreeg de Electric een multilink-constructie mee. Die werkt samen met geavanceerde dempers die harder werken naarmate het wegdek slechter wordt (Frequency Selective Damping). Desondanks werden we bij lagere snelheden op pokdalig asfalt behoorlijk door elkaar geschud.Gelukkig zitten de AGR-stoelen geweldig en kun je je rug desgewenst door een ingebouwde masseur laten verwennen.



Prijs Opel Grandland (2024)



De Opel Grandland Electric 73 kWh Edition heb je vanaf 45.999 euro voor de deur. Eigenlijk wil je dan nog 1799 euro uitgeven aan het Comfortpakket met stoel- en stuurverwarming, óf minimaal een warmtepomp (799 euro). De Grandland 1.2 Turbo Hybrid 48V is er vanaf 42.999 euro. Kopers van de plug-in hybride Grandland moeten minimaal 44.999 euro uit hun spaarvarken schudden.

Conclusie



Op de foto’s leek de nieuwe Opel Grandland wat saai, maar in het echt is het best een indrukwekkende, stoere auto. De basisprijs is niet verkeerd, zeker als je bedenkt dat-ie, inclusief het accupakket, in Europa wordt gebouwd. Het energieverbruik tijdens de kennismakingsrit liet een goede indruk achter, tegelijkertijd is de Grandland voor een EV wat aan de tamme kant.