Review: Citroën C5 Aircross Hybrid (2023) – waarom 6 pk absoluut 3740 euro waard is

Citroën is zijn gamma aan het opschonen en opfrissen. Eén van de belangrijkste aanwinsten is de Citroën C5 Aircross met mild hybride-techniek.

Wat is opvallend aan de Citroën C5 Aircross Hybrid 136?

Aan de buitenkant kunnen we de Citroën C5 Aircross niet op gekkigheden betrappen. Da’s ook niet zo raar, want het model werd in 2022 nog gefacelift. Sindsdien kijkt hij een stuk strenger uit zijn koplampen, als een blonde kleuter die ineens loodzware en pikzwarte wenkbrauwen gekregen heeft – met piercings.

En hoe zit het met de specificaties? Als we ons beperken tot het vermogen en het koppel, dan blijkt dat de Hybrid 136 er 6 pk bij heeft gekregen. Gezien de volledige typeaanduiding ook al geen verrassing. Het aantal newtonmeters bedraagt 230, zoals vanouds.

Maar schijn bedriegt. Om te beginnen nam Citroën de 1,2-liter driecilinder motor onder handen. Doel was om hem optimaal af te stemmen op 48V-hybridetechniek. Volgens de fabrikant is 40 procent van de onderdelen nieuw. Zo werd hij voorzien van een distributieketting in plaats van een riem en kreeg de turbo een variabele geometrie. Een geëlektrificeerde zestrapsautomaat met dubbele koppeling neemt de bestuurder de schakelarbeid uit handen. Daarnaast zorgt een 28 pk sterke elektromotor ervoor dat de auto op korte stukjes volledig elektrisch en dus uitstootvrij kan rijden.

Wat is goed aan de Citroën C5 Aircross Hybrid 136?

Volgens Citroën is het in stadsverkeer mogelijk om 50 procent elektrisch te rijden. Als je niet bij elk op groen springend verkeerslicht een Max Verstappen-start probeert te doen, gaat dat vast lukken. Wij kwam tijdens onze kennismaking met de verse C5 Aircross aardig in de buurt. Dat zorgt niet alleen voor veel rust aan boord, maar ook in je hoofd. Je weet dat je niet alle eindjes aan elkaar hoeft te knopen om de benzinebegroting rond te krijgen.



Vergelijken we het benzineverbruik van de C5 Aircross Hybrid 136 met de reguliere 1.2 PureTech, dan daalt het gemiddelde verbruik met 15 procent. In stadsverkeer kan het zelfs oplopen tot ruim 30 procent. Officieel nipt de Hybrid 136 gemiddeld 5,7 liter per 100 km (1 op 17,5) weg. Onze verwachting is dat je daar onder Nederlandse omstandigheden dicht bij in de buurt komt.



De zestraps transmissie is het toppunt van soepelheid en beschaving. Dat maakt het rijden van deze C5 Aircross tot een ontspannende ervaring. Alleen als je hem enorm achter de broek gaat zitten, hoor je goed dat er een driecilinder in de neus woont. Citroën geeft nog geen officiële prestatiecijfers vrij, maar wij vonden de C5 Aircross Hybrid 136 zeker vlot genoeg. Al is het geen auto om alle bochten met circuitsnelheid te nemen. Nee, de C5 Aircross is bovenal op comfort afgestemd.

De toevoeging van de 48V-batterij en de elektromotor hebben de kofferruimte niet aangetast – daar gaat nog altijd minimaal 580 liter in. Als je de driedelige achterbank maximaal naar voren schuift, is dit zelfs te vergroten tot 720 liter. Ook in het interieur heb je meer dan genoeg opbergruimte. In de middenarmsteun gaat een gekoeld vak schuil dat zo diep is dat je er muntjes in kunt gooien en een wens mag doen.

Wat kan beter aan de Citroën C5 Aircross Hybrid 136?

De C5 Aircross maakt gebruikt van speciale schokdempers, de zogenoemde Progressive Hydraulic Cushions. Deze met olie gedempte eindaanslagen geven oneffenheden minder bruusk aan de carrosserie door dan conventionele ophangsystemen. Normale verkeersdrempels en klinkerwegen worden inderdaad netjes gladgestreken, maar veel korte hobbels en kuilen achter elkaar maken het onderstel vrij onrustig.

Voor achterpassagiers van een gemiddeld postuur heeft de forse suv voldoende beenruimte achterin, maar langere mensen zitten al snel met hun knieën klem tegen de leuningen van de voorstoelen.

Kijken we naar het infotainmentscherm, dan loopt de C5 Aircross alweer een beetje achter op een aantal stalgenoten. Zo moet je voor het hoger of lager zetten van de aircotemperatuur het touchscreen in duiken en meerdere handelingen verrichten. Bij de C4 en de C5 X kun je simpelweg aan een fysieke knop draaien.

De C5 Aircross Hybrid 136 is iets zwaarder dan de 130 PureTech (1505 vs. 1383 kg) en valt derhalve in een hogere categorie van de wegenbelasting. Toch mag hij een minder zware caravan trekken (1250 vs. 1350 kg).

Wanneer komt de Citroën C5 Aircross Hybrid 136 naar Nederland en wat is de prijs?

Je kunt de Citroën C5 Aircross Hybdrid 136 nu al bestellen. Hij is er met de You-uitrusting vanaf 41.640 euro. Daarmee is-ie 3740 euro duurder dan de PureTech 130 met dezelfde uitrusting. Dat klinkt misschien veel voor 6 peekaatjes meer, maar je krijgt er ook een automatische transmissie bij. Alleen daarvoor betaalde je bij de 130 PureTech voorheen al 4800 euro … Zeker als het zo bekijkt, is de 136 Hybrid zijn geld meer dan waard.



Bijkomend voordeel is de grotere rust aan boord en uiteraard het gunstiger verbruik, zeker als je ook regelmatig kortere afstanden rijdt. De nieuwe Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid 180 is nog zuiniger, maar ook weer iets duurder, én je moet hem regelmatig aan een laadpaal koppelen.

De eerste exemplaren van de C5 Aircross Hybrid 136 staan rond december 2023 bij de dealer.

Wat vind ikzelf van Citroën C5 Aircross Hybrid 136?

Alle eigenschappen bij elkaar opgeteld, biedt de Hybrid 136 waarschijnlijk de beste prijs-kwaliteitsverhouding binnen het gamma van de C5 Aircross. Maar buiten de veilige grenzen van de Citroën-showroom moet hij het ook opnemen tegen een aantal sterke concurrenten, waaronder de Opel Grandland, Ford Kuga en Nissan Qashqai. Die rijden allemaal strakker en sommige zijn sneller en of zuiniger, maar ze missen de relaxte laissez-faire-mentaliteit van de Citroën. Mij persoonlijk spreekt dit karakter erg aan, alleen zie ik het liever in de verpakking van de lagere, elegantere maar zeker niet minder ruime C5 X.