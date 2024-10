Review Opel Grandland Electric (2024): Opel wil ‘Duitsheid’ uitstralen

Tests

Opel zit in een diepe verkoopdip. Aan de nieuwe Opel Grandland de taak om het merk bij de hand te nemen en uit het dal te trekken. Met drie verschillende soorten aandrijflijnen mikt-ie in elk geval op een breed publiek.

Wat valt op aan de Opel Grandland Electric (2024)?

Met zijn bijna minimalistische design bewandelt Opel een heel andere weg dan veel Aziatische merken. Ingewikkelde lampunits die een kerstetalage in Las Vegas groen van jaloezie maakt, zul je bij de Opel Grandland niet aantreffen. En een carrosserie met zoveel lijnen en vouwen dat zelfs een origamikunstenaar er hoofdpijn van krijgt, zoek je bij de Grandland ook vergeefs. Opel wil vooral ‘Duitsheid’ uitstralen. En hoe doe je dat beter dan met strakke, Bauhaus-achtige eenvoud?

Het design mag dan bescheiden zijn, de Opel Grandland is in alle richtingen gegroeid, ook in de hoogte. De lengte nam zelfs met ruim 17 centimeter toe tot 4,65 meter.

Twijfel je bij een aanstormende Grandland GS in je binnenspiegel wat er in aantocht is? Het verlichte Blitz-logo in de nieuwe 3D-grille ruimt alle twijfel uit de weg. En anders vertelt de eveneens verlichte merknaam op de achterklep je welk vlees je in de kuip hebt. De koplampen mogen er dan simpel uitzien, dat zijn ze niet. Bij de GS is zelfs led-matrixtechniek met meer dan 50.000 pixels standaard.

Net als onder meer de Peugeot 3008, maakt de Opel Grandland gebruik van het STLA Medium-platform van Stellantis. Dat betekent dat je kunt kiezen voor een volledig elektrische aandrijflijn (213 pk), een plug-in hybride (195 pk) of een mild hybride (136 pk). Hierbij valt op dat de vermogens vrij bescheiden zijn.

De Opel Grandland Electric wordt leverbaar met drie accupakketten. Met het kleinste pakket (73 kWh) komt de Grandland 523 kilometer ver, het pakket van 82 kWh is goed voor een bereik van 582 kilometer. De actieradiuskampioen is de Grandland Electric met 97 kWh die een officiële actieradius van bijna 700 kilometer heeft. Maar die komt pas in 2025.



Wat is goed aan de Opel Grandland Electric (2024)?

Wij rijden de Opel Grandland Electric met het kleinste accupakket. Ten opzichte van z'n voorganger, biedt het nieuwe model zijn inzittenden meer bewegingsvrijheid. Wat ouders en hun opgeschoten pubers met knokige knieën vooral op prijs zullen stellen, is de met 2 centimeter toegenomen beenruimte achterin. In de kofferbak kun je 550 tot 1645 liter kwijt. Dat betekent een winst van 36 liter, in het geval van de Plug-in Hybrid is het verschil zelfs 160 liter.

Het interieur van de Grandland GS waarmee wij rijden, is strak afgewerkt, met grotendeels aangenaam aanvoelende (veelal gerecyclede) materialen. Wel zitten er rondom de tunnelconsole wat scherpe randjes.

Het compacte instrumentarium – tegen meerprijs aangevuld met een head-up display – voorziet in alle basale informatie. We halen opgelucht adem bij het zien van het relatief bescheiden infotainmentscherm (10-inch in de Edition, 16-inch in de GS). Het is duidelijk genoeg, zonder dat het afleidend veel aandacht opeist. Wanneer we vervolgens de fysieke knoppen voor de temperatuur en het volume ontwaren, zijn we als een kind zo blij.

De veelvuldig verstelbare stoelen met verlengbare zitting maken onze blijdschap er niet minder op. Als je eenmaal de juiste instellingen hebt gevonden, zit je net zo vertrouwd en behaaglijk als vroeger bij je moeder op schoot. Combineer dit gevoel met de stilte aan boord en je houdt het urenlang vol in deze auto. Ja, ook in de elektrische variant.

Tenminste, als je vooral over binnenwegen rijdt, zoals wij dat deden. IJverig flipperend en regenererend kwamen we tot een verbruik dat heel dicht bij de fabrieksopgave zat. Oké de temperatuur bedroeg een ideale 18 graden en er stond weinig wind, maar dan lijkt er toch zomaar dik 500 kilometer in het verschiet te liggen. Bij veel snelwegverkeer en lagere temperaturen wordt dat een ander verhaal.

Wat kan beter aan de Opel Grandland Electric (2024)?

Terwijl veel andere grote EV’s je verwennen met vermogens rond de 300 pk, moet je het in de Opel Grandland met 213 pk doen. Op een leeggewicht van dik 2100 kilo, is dat niet veel.

Wie uit een gemiddelde SUV met verbrandingsmotor komt, zal best tevreden zijn met de honderdsprint van 9,0 seconden en de vlotte tussenacceleraties. Maar als ervaren EV-rijders misten wij de gebruikelijke ‘EV-bite’ een beetje, óók als je de sportrijmodus kiest. De topsnelheid van 170 km/h vinden wij mooi zat.

Tijdens onze testrit liet de Grandland Electric zoals gezegd een keurig verbruik zien. Maar als je een flink stuk over de autobahn raast, is de prik net zo snel uit de accu, als uit een geopende colafles op een zomers terras. Dan houdt een snellaadvermogen van 150 kW niet over. Het kost dan ook een halfuur om de batterij van 10 tot 80 procent op te laden.

Onder Europese EV's is dat heel gewoon, maar veel Tesla's, Kia's en Hyundai's doen het beter. Nog gekker vinden we het dat Opel de Grandland Electric niet standaard van een warmtepomp voorziet.

Onze GS was tegen meerprijs uitgerust met een panoramadak. Niet zo’n exemplaar waarvan het glas zelf het zonlicht kan dempen, zoals bij sommige Renaults, Volkswagens en Lexussen. De Grandland heeft nog een ouderwets rolgordijn en dat kost veel hoofdruimte. Ook onhandig vinden we het dat je de driedelige achterbankleuning niet met knoppen of hendels vanuit de kofferbak kunt omklappen. En een frunk? Ook die zoek je tevergeefs.

Terwijl de niet-elektrische Grandlands een relatief simpele torsie-achteras hebben, kreeg de Electric een multilink-constructie mee. Die werkt samen met geavanceerde dempers die harder werken naarmate het wegdek slechter wordt (Frequency Selective Damping). Desondanks werden we op pokdalig asfalt behoorlijk door elkaar geschud. Op asfalt van Nederlandse kwaliteit zul je hier waarschijnlijk weinig last van hebben. Op de wegligging hebben we dan weer niks aan te merken. De besturing vonden we daarentegen wel érg licht en geen wonder van communicatie.



Wanneer komt de Opel Grandland Electric en wat is de prijs?



Als je nu naar de Opel-dealer gaat, kun je meteen een Grandland Electric bestellen. En met een beetje geluk, heb je hem nog in 2024 voor de deur. Datzelfde geldt voor de 1.2 Turbo Hybrid 48V. Kopers van de plug-in hybride Grandland moeten nog tot 2025 op hun auto wachten. Hetzelfde geldt voor de elektrische versie met de 97 kWh-batterij.



Versie Uitrusting Prijs (€) 1.2 T Hybrid 48V Edition 42.999 1.2 T Hybrid 48V GS 46.499 Plug-in Hybrid Edition 43.999 Plug-in Hybrid GS 47.499 Electric 73 kWh Edition 45.999 Electric 73 kWh GS 49.499 Electric 83 kWh GS 50.499

Elke Opel Grandland heeft 19-inch lichtmetalen wielen, klimaatregeling met twee zones, adaptieve cruisecontrol en een verlichte merkbadge achterop. De belangrijkste extra’s van de GS ten opzichte van de Edition zijn het 16-inch infotainmentscherm, verwarming van de voorstoelen en het stuur, led-matrix-koplampen, een zwart dak en natuurlijk de blits verlichte Blitz in de grille. En of je nu een Edition of GS koopt, voor een warmtepomp vraagt Opel sowieso 799 euro extra.

Wat vind ikzelf van de Opel Grandland Electric?

Op de foto’s vond ik de nieuwe Opel Grandland eerlijk gezegd een beetje saai. Maar in het echt is het een indrukwekkende, stoere auto. Het standaard accupakket, de ruimte en uitrusting in aanmerking genomen, is de basisprijs van de Grandland Electric zeker niet verkeerd. Zeker als je bedenkt dat de auto in Europa wordt gebouwd. Binnenkort komt zelfs het batterijpakket uit een Europese fabriek (ACC Douvrin). Wat dat betreft wens ik de Opel ook alle verkoopsucces toe. Dat kan het merk goed gebruiken.



Daarnaast heeft de Grandland bij de eerste kennismaking met zijn energieverbruik een uitstekende indruk achtergelaten. Voor de fun zou ik iets meer power wel op prijs stellen en qua uitrusting zou ik de Edition minimaal willen upgraden met stoel- en stuurverwarming uit het Comfortpakket (1799 euro). Helaas kan ik de 2950 euro aanschafsubsidie dan gelijk om m’n buik schrijven.