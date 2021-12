Test plug-in hybride SUV's: zoveel benzine verbruiken ze in de praktijk.

Inmiddels is één op de tien auto's die in Nederland wordt verkocht een plug-in hybride. In 2020 had nog maar één op de 25 auto's een verbrandingsmotor én een elektromotor met laadkabel aan boord. Voor deze enorme opmars van de PHEV is een simpele verklaring: veel automerken schrappen de vuilste benzine- en (vooral) dieselversie uit hun programma, om de gemiddelde CO2-uitstoot de kop in te drukken. Bij sommige merken kun je zelfs niet anders meer kiezen dan een PHEV.

Zover gaan de bouwers van de vier SUV's in deze test nog niet. De geheel nieuwe Hyundai Tucson en de onlangs gefacelifte Opel Grandland, Peugeot 3008 en Volkswagen Tiguan, staan nog altijd in de prijslijsten met benzine- en (Hyundai uitgezonderd) dieselmotoren. Het is echter de vraag hoelang dat nog duurt. De meeste stekkerhybrides worden aangeboden in zeer complete uitrustingsvarianten, waardoor de verkoopprijzen , ondanks het bescheiden BPM-bedrag, relatief hoog blijven.

De combinatie van een krachtige benzinemotor en een elektrische hulpmotor levert goede prestaties én een laag verbruik op. In Auto Review hebben we de vier testauto's beoordeeld op een hele waslijst onderdelen, maar hier kijken we welke auto de best presterende en zuinigste aandrijflijn heeft.

Hyundai Tucson: niet de snelste, wel de zuinigste

De Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV heeft een 180 pk sterke viercilinder turbomotor met een inhoud van 1,6 liter. Deze staat in verbinding met een elektromotor, die goed is voor 91 pk. Ze leveren samen een systeemvermogen van 265 pk. Het maximum koppel bedraagt 350 Nm. Aan de motor is een zestraps automaat gekoppeld. De plug-in hybridevariant van de Hyundai Tucson heeft standaard vierwielaandrijving.

Vergeleken met de andere drie auto's in deze, levert de - verre van trage - Hyundai Tucson veruit de minste prestaties. Vanuit stilstand bereik je in 7,5 seconden de honderd, zijn topsnelheid ligt op 191 km/h. De meeste mensen vinden dat snel genoeg. Het verbruik van de Hyundai Tucson met stekker is echter veruit het laagst. Hyundai geeft een gemiddeld verbruik op van 1,4 l/100 km (1 op 71,4), wij kwamen tot een testverbruik van een heel keurige 5,9 l/100 km (1 op 16,9). De Tucson 1.6 T-GDI PHEV heeft een elektrische actieradius van 51 kilometer.

Opel Grandland: met twee elektromotoren

Voor de plug-in variant van de Grandland, maakt Opel gebruik van techniek uit de Stellantis-schappen. Technisch is de auto identiek aan de Peugeot 3008 en Citroën C5 Aircross Hybrid. In deze test voelen we de krachtigste plug-in variant van de Opel Grandland aan de tand, waarvan de 1,6-liter viercilinder turbomotor (200 pk) wordt geholpen door twee elektromotoren (v: 110 pk, a: 112 pk). Het gecombineerde vermogen bedraagt 300 pk, terwijl het maximum koppel maar liefst 520 Nm bedraagt. Een achttraps automaat stuurt het vermogen richting de wielen.

Met zoveel parate paardenkrachten, is het niet vreemd dat de Opel Grandland Turbo Hybrid 4x4 uitstekende prestaties levert. De honderdsprint neemt slechts 5,7 seconden in beslag, 'op top' gaat de auto maar liefst 240 km/h. Desondanks blijft het benzineverbruik keurig binnen de perken: wij kwamen op een gemiddelde van 6,4 l/100 km (1 op 15,6). Al is dat natuurlijk ver verwijderd van het door Opel opgegeven theorieverbruik van 1,3 l/100 km (1 op 76,9). Op een volle accu kun je 37 kilometer emissievrij rijden.





Peugeot 3008: de sportwagen onder stekker-SUV's

Inderdaad: de Peugeot 3008 heeft precies dezelfde aandrijftechniek als de Opel Grandland Turbo Hybrid 4x4, met precies dezelfde specificaties, exact hetzelfde gecombineerde vermogen van 300 pk en tot op de decimalen nauwkeurig identieke koppelwaarden, met een maximum van 520 Nm. Toch leveren beide auto's niet dezelfde prestaties, en ook het verbruik van de Peugeot is nét even anders dan dat van de Opel.

De Peugeot 3008 is met een sprinttijd van 5,4 seconden een uitermate rappe auto. Zijn topsnelheid is met 240 km/h gelijk aan die van de Opel. Ook al is de 3008 HYbrid4 sneller dan de Opel, hij is maar fractioneel dorstiger. Wij schreven een gemiddelde van 6,5 l/100 km (1 op 15,4) op in onze testnotities. Peugeot claimt zelf een verbruik van 1,3 l/100 km (1 op 76,9), maar dat haalt niemand in de praktijk. Met 34 kilometer is het elektrische rijbereik van de 3008 iets kleiner dan dat van de Opel.



Volkswagen Tiguan: de gulden middenweg

Qua prestaties en verbruik zitten de Hyundai Tucson en de Duits-Franse twee-eenheid Grandland/3008 op twee heel verschillende sporen. En de Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid? Die duikt in het hiaat dat de andere drie testauto's ongevuld laten. De Tiguan heeft een 1,4-liter viercilinder die 150 pk levert. Een enkele elektromotor produceert een aanvullende 115 pk. Samen komen ze tot een gecombineerd vermogen van 245 pk en een maximum koppel van 400 Nm.

Qua prestaties neemt de Volkswagen Tiguan zijn Koreaanse concurrent op sleeptouw: in 7,3 tellen zit je op de 100, zijn topsnelheid bedraagt 205 km/h. Qua verbruik schaart hij zich met de Opel en de Peugeot aan de verkeerde kant van de 6-litergrens, met een gemiddelde van 6,2 l/100 km. Op een volle accu rijdt de Tiguan 37 kilometer volledig elektrisch. In tegenstelling tot de andere drie testauto's, beschikt de Volkswagen enkel over voorwielaandrijving.

Conclusie

De Opel en de Peugeot zijn niet alleen razendsnel, ze leveren hun uitstekende prestaties ook nog eens met een alleszins bescheiden verbruik. Wie niet verlegen zit om zoveel snelheid, maar op zoek is naar een auto die zich bij het verkeerslicht niet zo nodig hoeft laten gelden, kan het beste kiezen voor de (helemaal niet trage) Hyundai Tucson. De Volkswagen Tiguan stelt zich op als een echte allrounder: hij is niet de snelste en hij is ook niet de zuinigste van het viertal, maar scoort door de bank genomen prima punten.