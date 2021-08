Eerste review Opel Grandland Turbo Hybrid (2022): de Rekord van de 21ste eeuw

Wat is opvallend aan de Opel Grandland Turbo Hybrid (2022)?

Opel legde het een paar jaar geleden graag uit: de X achter de naam van de Mokka, Crossland en Grandland diende om het crossover-karakter te benadrukken. De letter was dan ook een belangrijk element van de modelnaam. Maar na vier jaar blijkt die X net zo onmisbaar als een vlieg in je soep. Net als bij de nieuwe Mokka en de vernieuwde Crossland. En er zijn nog twee kenmerken die de nieuwe Grandland met zijn kleinere broers deelt. Dat zijn de op de Opel Manta A geïnspireerde Vizor-neus, en het nieuwe digitale dashboard.

Behalve koplampen die intelligenter zijn dan de Slimste Mens en Maarten van Rossem samen, en nog een paar andere veiligheidsopties is er technisch nauwelijks nieuws onder de zon. Dat betekent dat de Opel Grandland nog steeds leverbaar is als 1.2 Turbo (130 pk) als Hybrid (225 pk), Hybrid4 (300 pk) en als 1.5 Diesel (130 pk). De benzineversie met de 180 pk sterke 1,6-liter motor was al een tijdje niet meer leverbaar.

Wat is goed aan de Opel Grandland Turbo Hybrid (2022)?

Met het nieuwe smoelwerk oogt de Grandland een stuk moderner. De koplampen gaan bijna naadloos over in de grotendeels dichte ‘grille’, wat voor een futuristisch tintje zorgt. Het nieuwe digitale dashboard volgt deze lijn. Zeker in de meest luxe modellen, waar het uit twee grote beeldschermen van 12 en 10 inch bestaat. Ondanks die configureerbare schermenpracht handhaafde Opel gelukkig fysieke knoppen voor het klimaatsysteem en de volumeregeling van de geluidsinstallatie.

Wij rijden met de 225 pk sterke Grandland Hybrid eerst een stuk limietloze snelweg en vervolgens maken we en rondje door het Taunusgebergte. Op de autobahn tikken we met gemak even de 170 aan; die top van 225 km/h geloven we wel. Dat stuwt het verbruik op, maar de vele afdalingen over 80-wegen in de bergen drukken het snel weer richting 3,4 l/100 (1 op 29,4). Daarbij is de auto heerlijk geruisloos, want de 1,6-liter benzinemotor kan stilletjes achterover leunen. We zetten de keuzehendel in de B-stand (voor optimale terugwinning van remenergie) en zien het bereik van het accupakket weer toenemen. De comfortabele stoelen, het vergevingsgezinde onderstel en het prima ruimteaanbod zorgen voor comfort van minimaal Rekord-niveau.

Wat kan beter aan de Opel Grandland Turbo Hybrid (2022)?

Op de snelweg valt op dat de aandrijflijn een beetje traag reageert als je het onderste uit de kan wilt. Uiteindelijk gaat-ie ervandoor als een westerling uit Afghanistan, maar hij moet er wel wat lang over nadenken. Het lijkt of het navigatiesysteem onze haast van daarnet wil afstraffen, want het stelt ons reactievermogen meermaals op de proef door erg laat aan te geven wanneer we moeten afslaan. Navigeren via Android Auto en Google Maps gaat eerlijk gezegd prettiger.



Een Grandland met benzine- of dieselmotor heeft met de achterbank in functie een bagageruimte van 514 liter. In de hybride-versie moet je genoegen nemen met 390 liter. Dat houdt niet over voor een SUV in deze klasse.

Wanneer komt de Opel Grandland Turbo Hybrid (2022) naar Nederland en wat is de prijs?

Vanaf 44.949 euro kun je vanaf nu al een nieuwe Grandland Turbo Hybrid bestellen. Om hem bij de dealer te bekijken, moet je nog wachten tot oktober. Voor dat geld heb je de Business Elegance. Die staat op 18-inch lichtmetaal, is voorzien van de slimme led-koplampen, actieve cruisecontrol, een draadloze telefoonlader en ingebouwde navi. Voor 34.999 euro kun je bij de Opel-dealer intekenen voor een Grandland 1.2 Turbo Edition, met 130 pk sterke driecilinder benzinemotor.

De standaarduitrusting is niet verkeerd, met onder meer 17-inch lichtmetaal, automatische airco en voorbereiding op Android Auto en Apple CarPlay. Verkeersbordherkenning en spoorassistentie zijn ook van de partij. De 300 pk sterke, behoorlijk snelle en potentieel mooi zuinige Grandland Hybrid 4x4 kost minimaal 47.149 euro. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat iemand in Nederland de dieselversie (130 pk, vanaf 45.699 euro) gaat bestellen.

Wat vind ikzelf van Opel Grandland Turbo Hybrid (2022)?

In het steeds meer uitdijende SUV-segment wordt het steeds lastiger om de aandacht te trekken. Met de nieuwe neus lukt de Opel Grandland dat beter dan voorheen. De auto ziet er goed uit zonder extravagant te zijn, is comfortabel zonder week te worden en de uitrusting is compleet, zonder decadente neigingen te vertonen. Je oogst dan ook eerder waarderende blikken dan scheve gezichten. Zelf geniet je van uitstekende prestaties, gekoppeld aan een potentieel laag verbruik. Ik ben geen SUV-fan en als particuliere veelrijder had ik deze aandrijflijn liever in een ruime sedan of stationwagon à la Insignia – of die prehistorische Rekord – gezien, maar das war einmal …