Hybride SUV’s getest: Nissan X-Trail met E-Power heeft één duur nadeel

Het idee van de E-Power-aandrijflijn van Nissan klonk zo slim: een zuinige benzinemotor maakt stroom voor elektromotoren die soepel de Nissan X-Trail aandrijven. Onze vergelijkende test laat zien dat dit maar voor de helft gelukt is.



Zo werkt de Nissan X-Trail met E-Power

De X-Trail met E-Power-aandrijflijn gebruikt een driecilinder turbomotor om stroom op te wekken voor de voorste en achterste elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 213 pk, waarmee hij in slechts 7,2 seconden naar de honderd sprint. Dat maakt de Nissan de snelste sprinter in onze test.

De spontane acceleratie is indrukwekkend en lijkt op die van een elektrische auto. Alleen wil de elektrische aandrijving nog wel eens met een seconde vertraging reageren, wanneer je na langere uitrolperiodes het gaspedaal vloert.

E-Power verbruik getest



Je zou denken dat Nissan de E-Power-techniek heeft bedacht om een slag te maken op het gebied van efficiency, maar dat valt tegen. Op provinciale wegen schommelt het verbruik nog keurig tussen vijf en zes liter, maar op de snelweg holt het verbruik omhoog. We vlammen een stuk over de autobahn en zien de boordcomputer zelfs oplopen tot twaalf liter. Het testverbruik van de X-Trail komt uiteindelijk uit op een ouderwets stevige 8,9 liter per 100 kilometer. Dat is 1 op 11!

De Toyota RAV4 laat zien dat het veel zuiniger kan. Zijn aandrijflijn bestaat uit een atmosferische 2,5-liter viercilinder met 178 pk die volgens het Atkinson-principe werkt, een elektromotor van 120 pk op de vooras en een van 54 pk op de achteras. Het resultaat is een laag testverbruik van 6,7 liter op 100 kilometer (1 op 15).

Met even grote brandstoftanken (55 liter) laat het gevolg zich raden: de X-Trail-rijder staat elke pakweg 600 kilometer bij de pomp, terwijl de Toyota-rijder daar elke 800 kilometer komt. Dat is een duur nadeel voor de Nissan-rijder.

Hoog trekgewicht, kleine kofferbak

Wie met de caravan op vakantie wil, moet bijbetalen voor de X-Trail met vierwielaandrijving. Die kan een geremde aanhangwagen van maar liefst 1800 kilogram te trekken; de e-Power met 2WD versleept maar 670 kilo.

En het is niet alsof de kofferbak van de X-Trail is berekend op een complete kampeeruitrusting, want met een inhoud van 575 tot 1396 liter is het de kleinste van dit viertal.

Conclusie

De Nissan X-Trail E-Power laat steken vallen. Zijn aandrijflijn is soepel maar niet zuinig, de afstemming van het onderstel kent hoge en lage uitschieters en de kofferbak is klein. Het resultaat is een derde plaats, achter de Hyundai Santa Fe en de Toyota RAV4.

