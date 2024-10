Nieuws

Kia, Volvo en Toyota beleven in Nederland een heerlijk autojaar. Bij vijf andere merken is het een stuk minder druk. Vier van de vijf beleven zelfs hun slechtste jaar in vier decennia. En daar zitten grote namen tussen.

1. Jaguar

De kans dat het Engelse nationale voetbalteam ooit een EK voetbal wint, is groter dan dat jij een nieuw gekentekende Jaguar ziet rijden. In de eerste negen maanden van 2024 werden in Nederland slechts 83 nieuwe Jaguars geregistreerd. Ferrari verkocht maar 1 auto minder ... De laatste nieuwe Jaguar was de I-Pace en die stamt uit 2017.

Jaguar gooit alle modellen er dan ook uit, op de F-Pace na. De komende jaren komt het met nieuwe, peperdure elektrische modellen in de Bentley-prijsklasse.

2. Opel

Opel is hard op weg om zijn allerslechtste verkoopjaar in Nederland te realiseren. tot 1 oktober werden 6292 Opels op kenteken gezet. Het laagterecord staat nu nog op coronajaar 2021, met een aantal van 15.375. Wat is er gebeurd met onze liefde voor het merk, die in de jaren tachtig en negentig door niets of niemand kon worden aangetast? In 1986 werden 92.279 Opels verkocht en vlogen de Kadetten, Rekords en Ascona's de showroom uit … Extra zuur is dat Opel dit jaar uitgebreid het 40-jarig jubileum van de Kadett E vierde.



3. Citroën

Er is nog een merk uit het Stellantis-allegaartje dat onwaarschijnlijk slecht presteert. Niet alleen Opel gaat zijn slechtste Nederlandse jaar beleven, ook Citroën heeft in minstens veertig jaar niet zo weinig auto’s verkocht als in 2024. Tot 1 oktober zijn het er 3340. Daarmee gaat het laagterecord van vorig jaar al aan diggelen. Toen was het aantal van 6436 een all time low. Ook het marktaandeel is lager dan ooit sinds 1984: 1,19 procent. Kia, de nummer 1, heeft een marktaandeel van 9,8 procent.

Misschien dat de elektrische en redelijk betaalbare Citroën e-C3 nog voor een eindejaarssprint kan zorgen.



4. Peugeot

Als de situatie in Nederland exemplarisch is voor de wereldwijde verkopen van Stellantis, heeft het concern een enorm probleem. Tot 1 oktober 2024 heeft Peugeot 11.575 auto’s op kenteken gezet in Nederland. Dat lijkt best aardig, maar ook dit is het laagste aantal in veertig jaar. Wat ook weer geldt voor het marktaandeel van 4,14 procent. In 2015 was dat nog een indrukwekkende 11 procent.

Grootste boosdoeners van de terugval in 2024 zijn de Peugeot 208 (van 8180 naar 4514 registraties) en 2008 (van 4248 naar 2749).



5. MG

Dat MG ook in het rijtje staat, is verrassend. Vorig jaar werden in de eerste negen maanden 4336 MG’s geregistreerd en eindigde het Chinese merk zelfs boven de 6000. De goedkope elektrische ZS en de prima rijdende MG4 waren verantwoordelijk voor dit goede jaar.

Maar aan de top blijven is moeilijker: beide modellen zakken flink en de MG3 (321 registraties) maakt een stroeve start. Ook de MG5, een elektrische stationwagon, is niet populair (219 registraties). In totaal staat MG nu op 1701 registraties, nog geen 40 procent van wat het vorig jaar deed tot 1 oktober.

