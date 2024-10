Verkoopcijfers september 2024: EV’s gaan als een speer, toch waarschuwt RAI Vereniging

Nieuws

In september 2024 werden ruim 20 procent méér elektrische auto’s verkocht ten opzichte van vorig jaar. Toch moeten we volgens RAI Vereniging waakzaam blijven.

Eerst het goede nieuws: met een stijging van 5,1 procent in september toont de autoverkoop voor het eerst sinds februari groene cijfers. Dit duidt op een voorzichtig herstel. Maar de cijfers over de eerste drie kwartalen laten een daling zien. In totaal zijn er dit jaar tot nu toe 278.529 nieuwe auto's geregistreerd, wat 2,8 procent minder is dan in dezelfde periode vorig jaar.

Elektrische auto’s grootste marktaandeel

In september zijn dus lekker veel nieuwe auto’s verkocht. Om precies te zijn werden er 31.235 op kenteken gezet. Het grootste deel daarvan is volledig elektrisch (12.461 registraties, 39,9% marktaandeel), een stijging van 20,6% ten opzichte van vorig jaar (10.332 registraties).

Top 5 – EV’s in september 2024

Tesla Model Y (2585 registraties, 20,7% marktaandeel) Tesla Model 3 (1248 registraties, 10,0% marktaandeel) Volvo EX30 (905 registraties, 7,3% marktaandeel) BMW iX1 (579 registraties, 4,7% marktaandeel) Audi Q4 e-tron (547 registraties, 4,4% marktaandeel)

Al is het marktaandeel van hybride auto’s bijna even groot: 39,3 procent en 12.270 registraties. Benzineauto’s zonder elektrische ondersteuning waren goed voor 19,6 procent van de verkoopaantallen (6120 stuks).

Kortom, van elke 10 nieuwe auto’s, rijden er 4 op stroom en 6 op benzine. En diesel en lpg dan? Die aantallen stellen niets meer voor: respectievelijk 255 en 129 registraties.



Verhouding brandstofsoort in september 2024

Volledig elektrisch (12.461 registraties, 39,9% marktaandeel) Hybride (12.270 registraties, 39,3% marktaandeel) Benzine (6120 registraties, 19,6% marktaandeel) Diesel (255 registraties, 0,8% marktaandeel) Lpg (129 registraties, 0,4% marktaandeel)

RAI Vereniging: waakzaam blijven

Nu volgt het slechte nieuws: volgens RAI Vereniging moeten we waakzaam blijven als het gaat om de verkopen van elektrische auto’s. De branchevereniging waarschuwt in zijn persbericht: “De afbouw van fiscale voordelen en subsidies kan ervoor zorgen dat deze groei stagneert. Om het wagenpark verder te verduurzamen, is langdurig stabiel stimuleringsbeleid noodzakelijk.”

En daar wringt de schoen: een langdurig stabiel stimuleringsbeleid is er op dit moment niet. Lees onze berichten over de Kabinetsplannen voor 2025 en het artikel over Wegenbelasting voor elektrische auto’s maar eens.