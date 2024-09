Nieuws

Mogen we volgend jaar met 130 km/h over de snelweg boenderen? Hoe zit het nu met de wegenbelasting voor elektrische auto’s? En hoe worden de files aangepakt? Vragen genoeg, maar in het regeerakkoord staan alleen vage plannen en nauwelijks concrete antwoorden. Dat is zowel voor de consumenten als de autobranche fnuikend.

Wanneer 130 km/h?

Dit was een van de speerpunten van het nieuwe kabinet: lekker doorrijden, ook overdag. Waar het kan, gaat de maximumsnelheid omhoog naar 130 km/h. Maar hoe staat het met die plannen? En waar kun je straks doorrijden? Helaas, dat is nog in nevelen gehuld. “De maximumsnelheid op de snelweg wordt – daar waar dat kan – verhoogd naar 130 kilometer per uur. Het kabinet komt nog dit jaar met een actieagenda Auto. Met daarin onder andere de aanpak voor 130 kilometer per uur.”



Wegenbelasting elektrische auto’s

Eigenaren van een elektrische auto weten nog steeds niet precies hoeveel wegenbelasting ze de komende jaren moeten gaan betalen. Voorlopig is alleen duidelijk dat in 2025 een kwarttarief wordt ingevoerd (75 procent korting).

Daarna worden ze deels gecompenseerd voor het gewicht van de batterij: “Vanaf 2026 komt er in de motorrijtuigenbelasting een nieuwe tariefkorting voor emissievrije personenauto’s, die gedeeltelijk compenseert voor het technisch meergewicht van het accupakket.”

Maar nog altijd is onduidelijk welke tarieven worden gehanteerd en hoe hoog die compensatie wordt. De enige belofte van het kabinet is dat het in het eerste kwartaal van 2025 met een nieuw plan komt voor hervormingen van de autobelastingen. Al staat in de miljoenennota geen woord over welke hervormingen dat zijn.

Doordat het kabinet niet concreet is, breekt een lastige tijd aan voor zowel consumenten als autodealers. Is het financieel nu wel of niet aantrekkelijk om elektrisch te rijden, nu en in de toekomst? Het kan alle kanten op, misschien wordt een EV zelfs duurder dan een auto op benzine. En dat heeft weer gevolgen voor de klimaatdoelen, die niet gehaald worden.

De kans is groot dat klanten de hand op de knip houden en dealers alle tijd hebben om de onverkochte (elektrische) auto's in de showroom nog eens op te poetsen.



Bpm elektrische auto’s 2025

Het kabinet geeft aan de inkomsten uit autobelastingen op peil te willen houden en dat de lasten voor EV-rijders en niet-EV-rijders 'eerlijk

worden verdeeld.'

Die eerlijke verdeling heeft volgend jaar al gevolgen voor iedereen die een EV wil aanschaffen. De RAI Vereniging verwacht dat ook de bpm-vrijstelling voor elektrische auto’s in 2025 gaat verdwijnen. Die wordt nu nog geheven op basis van CO2-uitstoot. Hoe meer CO2 een auto uitstoot, hoe meer bpm er geheven wordt en dus hoe duurder hij wordt.

Maar die uitstoot is bij EV’s natuurlijk 0. Dus moest iets anders worden bedacht en komt er een standaardtarief. Die zogenaamde vaste voet wordt waarschijnlijk op 667 euro gezet, óók voor EV’s. Daar gaat RAI Vereniging vooralsnog vanuit, maar in het regeerprogramma wordt erover gezwegen.

SEPP-subsidie elektrische auto’s



Hier is het regeerakkoord zowaar duidelijk over: vanaf 2025 krijg je geen cent overheidssubsidie voor de aanschaf van een elektrische auto (SEPP). Er gaat zowel een streep door de subsidie voor nieuwe auto’s als voor tweedehands auto’s.



Filedruk verminderen



Minder files, dat willen we allemaal graag. Het kabinet roept dat Nederland bereikbaar moet blijven, zodat we vandaag én morgen kunnen blijven rijden. Maar hoe ze dat gaan doen? Dat is niet duidelijk. “We willen verkennen welke slimme maatregelen we kunnen toepassen (bijvoorbeeld sneller afhandeling wegverstoringen) om files en drukte te verminderen.”

Dat is alles. Het is gissen welke slimme maatregelen het kabinet in gedachten heeft.