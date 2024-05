Subsidie elektrische auto's afgeschaft: zoveel mensen kunnen nog SEPP aanvragen

Nieuws

Iedereen keek met spanning uit naar het coalitie-akkoord van PVV, BBB, NSC en VVD. En nu ligt het er dan. Met slecht nieuws voor aspirant EV-rijders, de autobranche en iedereen die de elektrificatie van het wagenpark omarmt.



In de Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet Rutte was al bepaald dat de aankoopsubsidie (SEPP) voor tweedehands elektrische auto's vanaf 2025 wordt geschrapt. Die bedraagt nu nog 2000 euro.

Alle aankoopsubsidies EV's geschrapt



Maar het nieuwe kabinet van de vier rechtse partijen laat het daar niet bij. Dat vindt het ook welletjes met de aankoopstimulering van nieuwe EV's. Op dit moment krijgen kopers en private leasers nog 2950 euro aan SEPP voor een nieuwe elektrische auto met een fiscale waarde tot 45.000 euro.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Vanaf 2025 is ook dat feest van de baan. Volgens de tekst van het akkoord moet de verduurzaming van het wagenpark doorgaan, maar: "De elektrische rijder gaat eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden."

Onduidelijkheid over gewichtscorrectie



Dat lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak. En ook de volgende passage is interessant: "De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de MRB gewichtscorrectie (fiscaal) blijft bestaan."

Die gewichtscorrectie is er nu alleen voor plug-in hybrides, in de vorm van 50 procent korting op de wegenbelasting (mrb). En het demissionaire kabinet had nu net bepaald dat PHEV-rijders vanaf 2025 de volle mep gingen betalen.

Volg het nieuws over de kabinetsplannen op de voet met onze nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Hoeveel mensen kunnen nog SEPP aanvragen?



Kortom, helemaal duidelijk is het allemaal nog niet. Wel is het zonneklaar dat je snel de knoop moet doorhakken als je nog een nieuwe of tweedehands elektrische auto wilt kopen. Voor nieuwe EV's zit er op het moment dat we dit artikel schrijven nog 40.430.000 euro in de subsidiepot van de oorspronkelijk 58 miljoen. Dat betekent dat dit jaar nog 13.705 mensen subsidie kunnen aanvragen.



Voor tweedehands EV's is er nog 11.500.000 euro in kas. Dat is goed voor 5750 auto's.