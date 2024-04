Nieuws

Wie in een plug-in hybride auto rijdt, wordt nu nog gematst met 50 procent korting op de wegenbelasting. In 2025 zou dit 25 procent worden. Maar naar die korting kun je nu fluiten. En dat is allemaal de schuld van volledig elektrische auto's.

Plug-in hybride rijders hoeven op dit moment nog maar de helft van de wegenbelasting te betalen, omdat hun auto veel zuiniger is dan een vergelijkbare benzineauto. Tenminste, in theorie. De korting geldt dan ook voor het benzinetarief van de wegenbelasting. Het plan van het kabinet was om ook in 2025 nog een korting te geven (van 25 procent), maar daar gaat nu een dikke vette streep door, aldus een bericht van RTL Nieuws. Ze gaan de volle mep betalen, terwijl dat eigenlijk pas in 2026 zou gebeuren.



De definitieve plannen worden bekendgemaakt in de voorjaarsnota, die in juni wordt gepresenteerd.



Rekenvoorbeeld wegenbelasting plug-in hybride

Eigenaren van een plug-in hybride zullen balen, want hun auto is zwaarder dan een vergelijkbare auto met alleen een benzinemotor. Neem de Volkswagen Passat 1.4 TSI GTE (218 pk) uit 2019. We pakken de Variant, want die was het populairst. De auto heeft een leeggewicht van 1759 kg. De Passat 2.0 TSI (190 pk) uit hetzelfde bouwjaar en zonder stekker weegt 1563 kg.

Omdat de Passat met stekker een theoretische CO2-uitstoot van 37 g/km heeft, krijg je nu nog korting op de wegenbelasting en betaal je maandelijks 53 euro per maand (op basis van de mrb-bedragen in de provincie Noord-Holland).

De Passat 2.0 TSI heeft een theoretische CO2-uitstoot van 146 g/km. Je krijgt geen enkele korting en dus betaal je 89 euro per maand. Maar nu komt het: als het demissionaire kabinet zijn plannen doorzet, betaalt de eigenaar van de Passat PHEV vanaf volgend jaar plotseling 106 euro per maand; 17 euro meer dus. Per kwartaal is dat 51 euro en op jaarbasis 204 euro.



Plug-in hybrides vullen gat in de begroting

Dat eigenaren van een plug-in hybride meer mrb gaan betalen, is het gevolg van nieuwe regels voor volledig elektrische auto's. Die worden namelijk wél gematst, er komt nog geen wegenbelasting voor elektrische auto's in 2025. Het gat in de begroting dat daardoor ontstaat, moet worden gedicht. Pas vanaf 2031 gaan EV-rijders het volledige bedrag betalen.

Overigens zijn de plannen nog niet definitief. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met de plannen van het demissionaire kabinet, moet ook de Eerste Kamer nog groen licht geven. En die heeft er een handje van om plannen van tafel te vegen, zoals onlangs gebeurde met de verhoging van het minimumloon en een wet die discriminatie op de werkvloer moest voorkomen.