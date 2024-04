Wegenbelasting elektrische auto: fikse korting maakt plannen iets minder beroerd

Nieuws

Er komt eind aan de onduidelijkheid over de wegenbelasting voor elektrische auto’s. Die wordt minder snel gelijkgetrokken met de mrb voor benzineauto’s dan eerst was gepland. Maar sowieso wordt EV rijden duurder.

Volgens RTL Nieuws maakt het demissionaire kabinet deze plannen bekend in de nieuwe Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota wordt uiterlijk 1 juni aan het parlement voorgelegd.

EV-rijders worden langer ontzien

Momenteel betalen EV-rijders geen cent aan wegenbelasting. In de oorspronkelijke plannen zouden zij in 2025 een kwart aan mrb gaan betalen en vanaf 2026 de volle mep. Wat alleen onduidelijk was – en nog steeds blijft – is welk tarief daarbij als basis zou gelden. Wij blijven voorlopig uitgaan van het mrb-tarief voor benzineauto’s.

Volledige mrb elektrische auto’s vanaf 2031



De nieuwe plannen vallen iets minder beroerd uit voor mensen met een elektrische auto. In 2025 blijven EV’s nog vrijgesteld van wegenbelasting. Vanaf 2026 moet er wel worden betaald, maar in plaats van het volledige tarief, brengt de Belastingdienst dan nog ‘maar’ 60 procent in rekening. Vanaf 2029 wordt dat 65 procent en in 2031 verdwijnt de korting in z’n geheel.

Wegenbelasting EV vanaf 2026



Wat betekent dat concreet? Laten we twee populaire elektrische auto’s als voorbeeld nemen.

Peugeot e-208 50 kWh Tesla Model 3 Single Motor Gewicht 1430 kg 1701 kg 60% mrb (2026)* 44 euro

60 euro

65% mrb (2029)* 48 euro

65 euro 100% mrb (2031)* 73 euro

99 euro



*Provincie Utrecht, op basis huidig benzinetarief.

Vergelijking benzineauto's



Ter vergelijking: een Peugeot 208 PureTech 100 weegt 1065 kilo en kost 47 euro aan wegenbelasting per maand. Als je in plaats van een Tesla Model 3 een nieuwe BMW 320i rijdt, dan betaal je maandelijks 82 euro aan wegenbelasting.

Het demissionaire kabinet wil de wijzigingen doorvoeren om elektrisch rijden de komende jaren aantrekkelijk te houden. Want elektrisch rijden blijft een van de middelen om de CO2-doelen te halen. Om de voorgestelde maatregelen te financieren, zijn de berijders van plug-in hybrides de klos. Die gaan juist meer betalen.



Overigens moeten we nog een slag om de arm houden over de definitieve invoering van de voorstellen, want de Tweede en Eerste Kamer moeten er ook hun zegje nog over doen. Wordt vervolgd!