Nieuws

Als het aan het toekomstige kabinet ligt, gaat de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen weer naar 130 km/h. Maar nog voordat de coalitie is beëdigd, wordt dit plan al gekraakt. Er zitten wettelijk nogal wat haken en ogen aan.



Henk Gierveld is hoofdonderzoeker van water-, oceaan- en duurzaamheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht. In een post op LinkedIn strooit hij met wetteksten om zijn punt te maken dat het lastig of zelfs onmogelijk is om het plan om de maximumsnelheid naar 130 km/h te verhogen op korte termijn uit te voeren. Volgens de onderzoeker is de kans groot dat het juridisch helemaal niet mogelijk is om het plan uit te voeren.

Al het belangrijke autonieuws op de voet volgen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Juridische gevolgen snelheid verhogen

Omdat het lezen van ingewikkelde juridische teksten vast jouw hobby niet is, vatten wij het verhaal van Gierveld samen in begrijpelijk Nederlands.

De regering heeft vier jaar geleden niet zomaar besloten om de maximumsnelheid tussen 6 uur 's ochtends en 19 uur 's avonds te verlagen van 130 naar 100 km/h. Dat deden de beleidsbepalers om de natuur te beschermen door de uitstoot van stikstof terug te dringen. Dit is destijds onderzocht en zorgvuldig en uitgebreid beargumenteerd. Het effect van de snelheidsverlaging op de stikstofuitstoot bleek uiteindelijk niet wereldschokkend. Maar de Nederlandse stikstofuitstoot is zo hoog, dat er onder het mom van 'alle beetjes helpen', geen ruimte bestond om de maatregel terug te draaien.



Als de nieuwe regering de maximumsnelheid weer verhoogt, zonder maatregelen te treffen om de negatieve gevolgen voor de natuur te compenseren, is de kans groot dat deze wetswijziging in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn (artikel 6, lid 3). Deze richtlijn is in 1992 door de Europese Unie opgesteld om de biodiversiteit van de lidstaten te waarborgen. Dus om dier- en plantensoorten en hun leefomgeving te behouden of te herstellen.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Voorlopig geen verhoging

De belofte in het coalitieakkoord klinkt dus mooi, maar is vanwege Europese regels niet op korte termijn realiseerbaar - als het überhaupt mogelijk is. De vraag is daarbij of we wel moeten willen dat de maximumsnelheid weer omhoog gaat. Auto's verbruiken bij 130 km/h fors meer brandstof of stroom dan bij 100 km/h. Het scheelt al snel een kwart. Lees het onderstaande bericht maar eens.