Benzine blijft duur! Zóveel geld gooi je weg als je 130 km/h rijdt

Elektrische auto's ondergaan standaard een actieradiustest, wanneer ze logeren op de redactie van Auto Review. Wij willen weten hoeveel stroom ze verbruiken bij 100 en 130 km/h, en hoe ver ze bij deze snelheden komen op een volle accu. Voorbeeld: de Tesla Model 3 Longe Range neemt bij 100 km/h genoegen met 15,8 kWh/100 km (actieradius: 443 kilometer), bij 130 km/h is het stroomverbruik 20,6 kWh/100 km (actieradius: 340 kilometer), zo rekenden we je voor. Een verschil van 30,37 procent. Met een kWh-prijs van 0,59 euro (bron: Shell Recharge), ben je over een afstand van 100 kilometer 2,83 euro duurder uit.





Verbruik bij 100 km/h

Maar hoe zit dat bij auto's met een verbrandingsmotor? Wat is het verbruiksverschil bij 100 en bij 130 km/h? En, belangrijker: wat voel je daarvan in je portemonnee? Voor een reportage in ons magazine hebben we de nieuwe Mercedes C 300 op bezoek. Een zeer geschikte kandidaat om op zoek te gaan naar de verbruiksverschillen. De auto heeft een tweeliter viercilinder turbomotor, die 258 pk levert en wordt bijgestaan door een mild hybrid-systeem, goed voor nog eens een extra 20 pk.

Op een rustige dinsdagavond (8,5 graden boven nul, windkracht 2 uit het noordwesten), draaien we bij Nijmegen de licht vochtige snelweg op. Met de adaptieve cruisecontrol op 100, de stoelverwarming op één lampje, de kachel op 21 en de radio aan, koersen we richting Venlo. Daarbij blijft de automatische transmissie onvermurwbaar in de achtste versnelling staan. Na zo'n 50 kilometer stille A73 keren we om, en rijden hetzelfde traject in tegenovergestelde richting weer terug naar Nijmegen. Resultaat op de boordcomputer: een benzineverbruik van 5,8 liter benzine op 100 kilometer. Een keurige waarde!



“Het zou zomaar kunnen dat het verschil bij jouw auto nog veel groter is!”

Verbruik bij 130 km/h

Het is 19.00 uur geweest, we mogen het gaspedaal zonder gewetensbezwaren dieper intrappen. Oftewel: de cruisecontrol op 130 km/h vastzetten. We ontdekken dat de automaat in het Comfort-programma nu naar de negende versnelling schakelt - Hey Mercedes, dat vinden wij valsspelen! Dus schakelen we handmatig weer een versnelling terug, en laten het zo tot het keerpunt. De boordcomputer wordt gereset, de test is begonnen.

Na een kleine vijftig kilometer draaien we weer om richting Nijmegen, onze verbruiksrit nadert zijn einde. De boordcomputer van de Mercedes C 300 noteert nu een gemiddeld verbruik van 7,9 liter. Dat is 2,1 liter benzine méér over een afstand van 100 kilometer dan bij 100 km/h - oftewel 36,2 procent! Dat scheelt een slok op een borrel, terwijl de Mercedes C 300 een uitstekende stroomlijn heeft en de benzinemotor wordt bijgestaan door een mild hybrid-systeem. Het zou zomaar kunnen dat het verschil bij jou auto nog veel groter is!

Het kostenplaatje? Bij een gemiddelde prijs van 2,12 euro voor een liter E5-benzine (dagprijs 1 december, bron: unitedconsumers.com), ben je over een afstand van 100 kilometer 4,45 euro duurder uit, als je steevast 130 wenst te rijden. Dat beschouwen wij toch als een forse meerprijs, voor zo'n korte afstand!

Moraal van dit verhaal

Alles is duur, vandaag de dag. Misschien staat jouw maandelijkse benzinebudget nog wel het meeste onder druk. Wat je direct kunt doen om de brandstofkosten binnen de perken te houden, is om niet meer toe te geven aan je need for speed. Prima als om 19.00 uur de snelheidsbeperkingen worden verlegd naar 130 km/h. Maar als je daarin meegaat, dan word je voelbaar getroffen in je portemonnee. Keihard.