Test: zo neemt de Mercedes C-klasse wraak op de Audi A4 en BMW 3-serie

Dat was even wennen: de nieuwe Mercedes C-klasse is minder ruim dan gehoopt en de afwerking en materiaalkeuze zijn niet helemaal wat je van het merk verwacht. Maar we geven de C-klasse een herkansing en kijken nu of hij comfortabeler is dan de Audi A4 en BMW 330i.

Eerst over het motorvermogen. Het leek wel alsof Mercedes, Audi en BW het bij de motorkeuze op een akkoord hebben gegooid. Alle drie de auto's hebben een viercilinder benzinemotor met een turbo en ongeveer 260 pk. De Audi en de Mercedes zijn bovendien mild hybrids, maar alleen in de C-klasse krijgt de benzinemotor een boost van een kleine elektromotor. Hierdoor komt het systeemvermogen uit op 278 pk. De A4 45 TFSI is 265 pk sterk en de BMW komt tot 258 pk.

Geen luchtvering

We beginnen met een minpuntje: Mercedes biedt de benzineversies van de C-klasse alleen nog aan met stalen veren, terwijl je bij zijn voorganger nog prinsheerlijk drempels kon overmeesteren met chique luchtvering. Wel is een onderstel met instelbare dempers standaard in de C 300. Wil je toch luchtvering op de achteras? Dan moet je óf de stationwagon bestellen, óf de plug-in hybride.

Mercedes C-klasse speelt zijn troef uit

Dat betekent niet dat het afzien is in de C 300, want het adaptieve onderstel van de Mercedes C-klasse doet zijn werk meer dan goed. Het blijft soepel als een ballerina die het Zwanenmeer danst. Zelfs grote oneffenheden worden keurig gladgestreken, waardoor je het gevoel krijgt in een comfortabel deinende auto uit een klasse hoger te rijden.

“De Mercedes is soepel als een ballerina. ”

De BMW 3-serie heeft een heel ander karakter. Ook hij heeft adaptieve schokdempers, maar de basisafstemming is veel steviger. Dankzij zijn stijve carrosserie ligt hij als een plank op de weg. Dat is fijn als je van sportief rijden houdt, maar het betekent ook dat de BMW minder comfortreserves heeft. Dat merk je zelfs op egaal snelwegasfalt.

Audi A4 is een ideale gezinsauto



Ook het comfortonderstel van de Audi met adaptieve schokdempers (optioneel) is steviger afgestemd dan dat van de Mercedes. Toch bevalt de A4 het beste, omdat hij niet zo plankhard is als de BMW en tegelijk de meeste reserves heeft bij volle belading. De Mercedes zit dan eerder aan zijn taks, de soepele ballerina heeft krukken nodig. Op die momenten mis je die fijne luchtvering van zijn voorganger.

Fluisterstille 'Merc'

Over de Mercedes C 300 valt dan weer niets te mekkeren over het geluids- en afrolcomfort. Als elk rijtjeshuis het isolerende materiaal van de Mercedes had gehad, zou De Rijdende Rechter geen werk meer hebben vanwege uitblijvende burenruzies. Zelfs op snelheden die je in Nederland je rijbewijs kosten, maakt de C 300 nauwelijks geluid.

Toch komt de Audi telkens verrassend om de hoek kijken, want niet de C-klasse, maar de A4 biedt het meeste zitcomfort. De sportstoelen voorin zitten uitstekend, maar ook achterin ben je het beste af, omdat de zittingen elke derrière comfortabel ondersteunen.

Conclusie

Biedt de Audi A4, de BMW-serie of de Mercedes C-klasse het meeste comfort als je alle punten bij elkaar optelt? De Audi is het ruimst, de Mercedes het stilst. Het is een nek-aan-nekrace om de winst, die uiteindelijk door de Mercedes wordt beslist. Zit je alleen in de auto, dan valt het veercomfort van de C 300 het meest in de smaak. De Audi maakt vooral indruk met zijn goede stoelen en het comfort op de achterbank. Het karakter van de BMW 3-serie is sportiever. Met zijn rijeigenschappen is hij niet te kloppen, maar dat gaat ten koste van het comfort.

De volledige test staat in de nieuwste uitgave van Auto Review, die nu in de winkel ligt. Daarin gaan we met de drie auto's ook het circuit op en lees je in een uitgebreide puntentabel precies op welke onderdelen de Audi A4, de BMW 3-serie of juist de Mercedes C-klasse uitblinkt.