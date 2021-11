Deze steken laat de nieuwe Mercedes C-klasse vallen

De nieuwe Mercedes C-klasse is, net als vlaggenschip S-klasse, gebaseerd op het schaalbare MRA 2-platform van Mercedes. Dat is in de basis ontwikkeld voor auto's met achterwielaandrijving. De C groeide ten opzichte van zijn voorganger: hij is negen centimeter langer, waardoor de lengte nu 4,75 meter bedraagt. Het uiterlijk is afgeleid van de S-klasse. Anders dan bij de oude C, zijn de achterlichten nu in tweeën gedeeld.

Mercedes zonder ster

Voor nostalgische Mercedes-liefhebbers hebben we slecht nieuws, want een ster boven op de motorkap is nu echt niet meer leverbaar. Met de interne benaming W206 is Mercedes consistent, het nummert vrolijk door vanaf de W201 (Mercedes 190) waarmee het merk in 1982 het D-segment betrad.



Ruimte in de Mercedes C-klasse is beperkt

Ook bij de inrichting van het interieur van de nieuwe Mercedes C-klasse, stond de S-klasse model. Dat zie je aan het digitale instrumentarium, het grote display in het midden dat op een tablet lijkt en de ronde ventilatieroosters.



“

De Mercedes telt teleur met goedkope materialen.

”

Vergeleken bij de C-klasse, ogen de dashboards van de Audi A4 45 TFSI en de BMW 330i bijna antiek. Maar schrijf beide auto's niet af, want ze zitten ruimer. Hoofdruimte heb je in alle drie de auto's voldoende, maar de hoge middentunnel beperkt in de C 300 de bewegingsvrijheid. Je kunt je benen daardoor minder goed kwijt en zit gevoelsmatig wel erg ver van de bijrijder verwijderd. Dat is fijn als je een vervelende collega een lift geeft, maar minder gezellig als je een eind wilt gaan rijden met je geliefde. Bovendien zit je dichter tegen de portieren dan in de Audi en BMW.



BMW 3-serie is ruimer dan Audi A4

Achterin maakt de Mercedes C 300 het een beetje goed, met meer hoofd- en beenruimte dan in de Audi A4. Toch zit je achter in de BMW 3-serie het riantst. Ook de kofferruimte van de C-klasse is niet zo ruim, met 455 liter moet hij de Audi (460 liter) en de BMW (480 liter) voor zich dulden. De Mercedes weet iets goed te maken met zijn maximale laadvermogen van 553 kilo.



Vind je dit verhaal interessant? Wel eens aan onze gratis nieuwsbrief gedacht?



Aanmelden

Afwerking Mercedes is ondermaats

De nieuwe Mercedes C-klasse stelt ronduit teleur met zijn afwerking en materiaalgebruik. Er zijn vele harde kunststoffen toegepast. Hoe minder zichtbaar voor het oog, des te meer Mercedes heeft bezuinigd. Je knieën drukken tegen hard plastic en ook de klep van het dashboardkastje maakt een armoedige indruk. Bovendien is het niet bekleed.



Over dit soort details zouden we niet zeuren als we betaalbare stadsauto's zouden testen, maar hey Mercedes, wil je nou klasse uitstralen of niet? Onze teleurstelling bereikte het kookpunt toen ook de verlichtingsunit in de hemelbekleding tijdens het rijden ging rammelen.



Mercedes en veiligheid

Mercedes geeft meer om veiligheid dan om ruimte en afwerking, want aan het arsenaal van de C-klasse kan de concurrentie niet tippen. Zo heeft hij een extra airbag tussen de bestuurder en de bijrijder, kan hij autonoom inhalen (optioneel) en werken de Digital Light-koplampen (eveneens niet gratis) uitstekend.



Antieke Audi A4

Het optionele touchscreen van 11,9 inch heeft een hoge resolutie en grote iconen, zodat je in de Mercedes C-klasse je aandacht op de weg kunt houden. Voor sommige functies moet je helaas diep in de menustructuur en dan raak je al snel de kluts kwijt. De Mercedes moet met zijn bediening de BMW daarom tóch voor laten gaan. De BMW 330i heeft nog draai-/drukknoppen en dat werkt nog altijd het best en het veiligst. De Audi A4 45 TFSI quattro heeft logisch geordende fysieke knoppen. Erg ouderwets, maar ook erg prettig.