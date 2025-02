Mercedes zwicht: plug-in hybride viercilinder maakt weer plaats voor V8

Nieuws

Toen Mercedes de V8 in de C63 AMG verving voor een plug-in hybride aandrijflijn met een viercilindertje, waren de meeste liefhebbers niet blij. Geen paniek: in het volgende AMG-model vind je weer ‘gewoon’ acht cilinders onder de motorkap.

Mercedes heeft bevestigd dat de V8 terugkeert. Het gaat om een mild hybride variant die later dit jaar debuteert in de nieuwe Mercedes CLE 63 AMG. De motor is vergelijkbaar met de vierliter twinturbo V8 van de Mercedes AMG-GT 63 4Matic+ en de Mercedes AMG-SL 63 4Matic+, maar AMG heeft wat aanpassingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de V8 voldoet aan de Euro 7-emissienorm.

Plug-in hybride niet populair

Dat er een V8 in de CLE 63 AMG wordt gelepeld, was in eerste instantie niet de bedoeling. Mercedes was van plan om de aandrijflijn van de C63 AMG te gebruiken. De huidige generatie van dat model kwam in 2022 op de markt en veel fans moesten even slikken: de bekende V8 van de AMG-divisie van Mercedes maakte plaats voor een plug-in hybride aandrijflijn met een viercilinder turbomotor.

Hoewel deze motorisering dankzij de elektrokracht met 671 pk en 752 Nm zelfs een stuk meer vermogen produceert dan de oude C63 met V8 (503 pk en 516 Nm), kreeg het merk uit Stuttgart toch te maken met een storm van kritiek. Dat lijkt ook de beleidsbepalers van Mercedes te hebben bereikt, aangezien ze nu weer kiezen voor een V8.

Mercedes verliest klanten

Maar hoe zit het dan met de C63 AMG? Eerder dit jaar gaf AMG-baas Michael Scheibe aan dat Mercedes ongetwijfeld klanten heeft verloren omdat klanten het concept van de plug-in hybride aandrijflijn niet begrijpen. Toch gaf de topman aan geen spijt te hebben van de beslissing, aangezien hij de C63 een ‘overtuigend product’ vindt. Eerder ontkrachtte Scheibe al dat de V8 terugkeert in de C63 (zie bericht hieronder).

Nu komen er berichten naar buiten dat Mercedes er tóch voor kiest om weer een V8 in de C63 te plaatsen. Bronnen binnen het Duitse merk hebben aan Autocar verteld dat de V8 na de CLE 63 zal worden uitgerold naar andere modellen, waaronder C63 die in 2026 een facelift ondergaat. Dit werd echter snel daarna ontkend door een woordvoerder van Mercedes-AMG ...