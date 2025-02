TEST: Mercedes CLE Cabriolet verslaat BMW 430i Cabrio met lelijkste accessoire ooit

Tests

Ooit kon de Opel Tigra voor 20 mille al je automobiele zomerdromen waarmaken. De open Mercedes CLE 300 4Matic en BMW 430i xDrive kosten het viervoudige, maar schrijven af als een dolle. Over zes jaar zitten ze op Tigra-niveau. Maar voor welke moet je dan gaan?



Weet je nog? Nog geen twintig jaar geleden kon je in bijna elke klasse kiezen uit meerdere cabrio’s, zelfs in het B-segment. En eventjes vonden we die compacte cabriootjes hartstikke leuk. Tegelijkertijd waren ze een beetje als plastic bekers Chateau Migraine tijdens een openluchtfestival. Na een tijdje was je er wel klaar mee.



Prijzen BMW 4-serie Cabrio en Mercedes CLE Cabriolet



Tegenwoordig is het aanbod aan open auto’s flink geslonken. Slechts een handvol modellen blijft over – en die zijn vaak nog peperduur ook. Zo kost een BMW 430i xDrive Cabrio minimaal 83.331 euro. De Mercedes CLE 300 4Matic Cabriolet doet er nog een flinke schep bovenop met een vanafprijs van 96.127 euro. Bij dit tweetal krijgen we dan ook geen associaties met plastic bekers hoofdpijnwijn, eerder met kristallen glazen en Dom Perignon. Maar is dat ook terecht?



Knietje vrijen in de Mercedes



In dit eerste deel van onze vergelijkende test beoordelen we de twee Duitse cabrio’s op hun comfort. Dat volwassenen achter in deze twee cabrio’s niet echt lekker zitten, verbaast ons niks. Sterker nog, het kan ons geen barst schelen. Wij zitten altijd op een van de twee beste plekken en vind je bij een cabrio sowieso voorin. En daar biedt dit duo meer dan genoeg ruimte. Toch heeft de BMW hier een streepje voor, want de Mercedes verliest punten doordat de transmissietunnel en de middenconsole de hele tijd met je willen knietje vrijen. En dat soort grensoverschrijdend gedrag is anno 2025 uit den boze.

Blijf bij over ál onze tests. Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tegenvaller CLE Cabriolet



Zeker bij een wat speelsere rijstijl, merk je hoe goed de BMW zijn torsiestijfheid voor elkaar heeft. De Mercedes biedt een minder solide rijervaring. Op slechte wegen voel je het onderstel werken en hoor je knarsende geluiden uit het interieur – da’s toch wel een tegenvaller voor een ­premiumcabrio. Maar voor de comfortbeleving in een open auto is een uitstekende torsiestijfheid niet voldoende. Om te beginnen moet het onderstel ervoor zorgen dat je nieren en vullingen keurig op hun plaats blijven zitten.

Zo soepel als Trump



Wat dat betreft hebben we goed nieuws van het Mercedes-front. De vering van de CLE doet er alles aan om hobbels en kuilen weg te filteren. Zowel op de openbare weg als op de testbaan gaat de Mercedes net zo soepel om met oneffenheden als ­president Trump met de waarheid. Dwarsrichels en korte of lange golven in het wegdek worden comfortabel weggewerkt. Mede dankzij de adaptieve schokdempers, die onderdeel zijn van Active Body Control (optie). In de Comfort-stand heeft de achteras wel wat last van nadeinen, en in bochten helt de auto merkbaar.

BMW is straf maar comfortabel



De BMW 430i met het optionele adaptieve M-onderstel (554 euro) kiest voor een ­straffere aanpak, maar blijft desondanks verrassend comfortabel. Vooral incidentele hobbels verwerkt hij snel en strak, waarna hij weer rustig en solide op de weg ligt. Bij hogere snelheden wordt het BMW-onderstel soepeler. Wel is er dan – met het dak open – flink wat windgeruis in het interieur hoorbaar. De Mercedes heeft hier een streepje voor: hij houdt de turbulentie beter onder controle, zelfs bij hoge snelheden.



Het lelijkste accessoire ter wereld is een fijn ding



Voor wie nog meer comfort wil, heeft de CLE een extra troef achter de hand: de aircap. Dit systeem bestaat uit een soort uitschuifbare spoiler die via een net met de voorruit in verbinding staat. Wanneer de aircap actief is, doet de CLE denken aan een vrouwelijk Tweede Kamerlid dat zich op Prinsjesdag heeft uitgedost met ’s werelds meest potsierlijke hoed. Kortom, dit lelijkste accessoire ooit ziet er niet uit. Maar effectief is het wel. De aircap leidt de luchtstroom keurig over het interieur.



Tegelijkertijd vermindert een windschot achterin de turbulentie van achteren. Hierdoor kun je in de Mercedes zelfs op koude dagen zonder problemen open rijden. Al zouden we voor 430 euro ook nog even een verwarmd stuurwiel bestellen.

Nekverwarming standaard in de Mercedes



Beide cabrio’s hebben een nekverwarming voor de voorstoelen, al vraagt BMW hiervoor een meerprijs van 640 euro. Bij de Mercedes krijg je deze luxe gewoon ­standaard. Al met al heeft de Mercedes CLE Cabrio dus een duidelijke comfortstreep voor op de BMW.

Hoe de verhoudingen liggen als we de motor en transmissie beoordelen, lees je binnenkort op autoreview.nl. Wil je meteen de hoed van de rand weten?

De complete vergelijkende test lees je in Auto Review 2/2025. Inclusief alle meetwaarden.