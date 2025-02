Zo jaagt deze BMW zijn concurrent van Mercedes in de stress

Tests

Twee Duitse pemiumcabrio's in één test. Mercedes CLE 300 Cabriolet oogt zelfverzekerd en heeft meer vermogen dan de BMW 430i Cabrio. Toch komt-ie naast de BMW 430i xDrive Cabrio gestrest over.

Steeds minder merken hebben een cabriolets in hun programma. En schaarste maakt kostbaar, in elk geval als we naar de prijzen van de BMW 430i XDrive en Mercedes CLE 300 4Matic kijken. Voor de BMW vraagt de dealer minimaal een kleie 83.000 euro, de Mercedes is zelfs nog ruim 10 mille duurder ...

Op papier zijn deze elegante cabrio’s geen bloedstollende powerpacks, maar in de praktijk heb je absoluut geen reden tot ­klagen. Zowel de 4-serie als de CLE wordt aangedreven door een 2,0-liter ­viercilinder turbobenzinemotor met mild-hybrid ondersteuning.



Minder vermogen, meer snelheid voor BMW

De BMW-motor is met zijn 245 pk verrassend pittig en reageert alert op het gas. Bovendien werkt de soepel schakelende achttraps automaat van ZF perfect met de motor samen. Bij de Mercedes, met 258 pk plus 23 pk uit het mild hybrid-systeem, gaat de aandrijflijn minder sprankelend te werk. Het extra vermogen heeft blijkbaar nog een flinke kluif aan het hogere gewicht. De Mercedes CLE 300 4Matic is zo'n 150 kilo zwaarder dan de BMW 430i xDrive. Een andere 'boosdoener' is de negentraps automaat van de CLE, die soms wat zoekerig overkomt.



Hoewel de acceleratiecijfers van de Mercedes verre van teleurstellend zijn, raakt hij naarmate de snelheid vordert, steeds verder achterop. Bij de honderdsprint (6,5 s) s het verschil met de BMW nog 0,4 seconde in het nadeel van de CLE, bij 150 km/h (13,9 s) is dit opgelopen tot 0,8 seconde. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op 250 km/h.

Mercedes-motor raakt gestrest

Ook op het gebied van verfijning scoort de aandrijflijn van de 4-serie hoger. Zijn motor draait mooi rustig, terwijl de viercilinder in de CLE onder belasting nogal gestrest overkomt. Dat zie je ook terug in het testverbruik. Tijdens onze testronde nam de BMW genoegen met 8,6 l/100 km (1 op 11,6), terwijl de Mercedes 9,0 l/100 km (1 op 11) tot zich nam. Dit laat zien dat BMW, ondanks de focus op elektrificatie, nog steeds uitstekende benzinemotoren bouwt.

De complete vergelijkende test lees je in Auto Review 2/2025. Inclusief alle meetwaarden.