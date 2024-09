TEST Waarom de schaarse Mercedes CLE Cabriolet de betovering keihard verbreekt

Tests

Mercedes breidt de CLE-familie uit met een open versie. Al na een paar kilometer raakten we betoverd door de charmes van de Mercedes CLE Cabriolet. Maar uiteindelijk werd de betovering hardhandig verbroken.

Als fan van open rijden moet je eigenlijk dankbaar zijn voor elk nieuw cabriomodel dat nog op de markt komt. Dit type auto, dat voor veel autoliefhebbers nog altijd als de puurste vorm van autorijden geldt, wordt immers met uitsterven bedreigd. Maar bij Mercedes blijven ze trouw aan de traditie van luxe open cruisers en presenteren ze met de CLE Cabrio een nieuwe ster aan het firmament.

Mercedes Cabriolet met dik 400 pk



Voor de eerste rit met de nieuwkomer kiezen we de meest begeerlijke motorisering. Het zal sommigen onwaarschijnlijk in de oren klinken, maar dat is een mild hybrid. Die combineert een 381 pk sterke 3,0-liter zes-in-lijn motor met een potige startmotorgenerator van 23 pk.

Ondanks twee ton aan eigengewicht komt de uit de kluiten ­gewassen cabrio moeiteloos van z’n plek. De honderdsprint legt de Mercedes CLE Cabriolet vloeiend, in slechts 4,7 seconden af - het lijkt wel een EV! Niet alleen wat het tempo betreft, maar ook vanwege de bijna lineaire krachtontwikkeling.



Van opera naar rock



Gelukkig vertelt het geluid een ander verhaal. De zescilinder geeft een vocaal concert ten beste als een operazanger die bij een kalm ingezette aria overstapt op een rauwere rockballad. Het klinkt stoer en getuigt van kracht, maar het wordt nooit een ordinaire schreeuwpartij. Verder valt op hoe graag de drieliter zijn rondjes draait, al staat het maximumkoppel van 500 Nm al vanaf 1800 tpm paraat.

Favoriete standje Mercedes CLE



Het algehele gevoel van verfijning wordt versterkt door het rijcomfort. Helemaal bij onze testauto, die is uitgerust met de optionele adaptieve dempers. In de Comfort-­modus ­strijken ze oneffenheden keurig glad. Dat maakt dit tot het favoriete standje van erwtgevoelige prinsessen en alle anderen die van zacht zoeven houden.

In de sportmodus voelt de CLE merkbaar steviger aan, wat samen met de nauw­keurige stuur­reacties voor veel rijplezier op bochtige ­trajecten zorgt. Toch biedt het onderstel in deze afstemming nog steeds comfort van een niveau waar andere auto’s stikjaloers van raken.

Geen piepje of kraakje



In vergelijking met de Coupé heeft de Cabrio ongeveer 130 kilogram meer lood in de kont. Nou ja, niet alleen daar, want veel van het extra gewicht komt voor rekening van ­allerlei verstevigingen die de Mercedes-­technici aan de carrosserie hebben door­gevoerd. Een open auto biedt van nature immers veel minder torsiestijfheid dan een dicht exemplaar. Het resultaat van de inspanningen mag er zijn. Zelfs op een ­versleten wegdek is er geen piepje, kraakje of rammeltje te horen.



Voorruitspoiler voor comfort



Veel moderne cabriolets hebben zo’n hoge gordellijn, dat er nauwelijks rijwind het interieur binnendringt. Zeker op de snelweg is dat prettig voor het rijcomfort, maar op binnenwegen neemt het ook wel iets van de beleving weg. In de CLE is de toevoer van frisse lucht altijd aangenaam gedoseerd. Mocht het toch te koud worden, dan kan de bestuurder met een druk op de knop de zogenaamde aircap uitklappen. Dat is een soort spoiler in het voorruitframe, die de wind over het ruime interieur heen leidt.



Raad voor de Kinderbescherming



Het tegelijkertijd uitklappende windschot achter de achterpassagiers voorkomt bovendien dat overmatige luchtwervelingen van achteren het interieur binnendringen. Ideaal als je wilt voorkomen dat de Raad op de Kinder­bescherming je ter verantwoording roept ­vanwege een stel kleumende kleuters op de achterbank. Je kunt uiteraard ook helemaal op safe spelen en het dak in luttele seconden sluiten. Als je boodschappen gaat doen, is dat sowieso de betere optie, want met de kap dicht past er 385 liter bagage in de kofferbak, tegen 295 liter met het dak omlaag.

Rasechte Mercedes

De antikleumvoorziening behoort trouwens – net als vele andere comfort verhogende gemakken – tot de standaarduitrusting. Maar helaas maakt een riant uitrustingspakket van deze elegante cabrio nog geen koopje. Ook financieel gezien blijft het een rasechte Mercedes, dat begint al met de aanschafprijs. Als instapper fungeert de ruim 200 pk sterke CLE 200, die in Nederland voor niet minder dan 80.455 euro het dealerpand verlaat. Onze zuiderburen mogen ‘m voor ruim 71 mille meenemen.



Prijs Mercedes CLE Cabriolet



De vierwielaangedreven versie met dezelfde motor - een tweeliter viercilinder - is zo’n 3000 euro duurder. Ook de Mercedes CLE 300 Cabriolet heeft een viercilinder achter de ster, zij het met een riante 258+23 pk. Vanafprijs: 92.201 euro (België: 78.045 euro). De door ons gereden CLE 450 4Matic Cabriolet is zelfs pas verkrijgbaar vanaf 110.228 euro (90.145 euro in België). En dan vraagt de Belastingdienst maandelijks ook nog een rib uit je lijf én je ­rechterarm voor de mrb (ca. 120 euro). Om van de verzekerings­kosten nog maar te zwijgen …

De nieuwe Mercedes CLE Cabrio is een verfijnde open cruiser die aan hoge comforteisen voldoet en tegelijkertijd een subtiel sportief nootje uitdeelt. Daarnaast is de open vierzitter met z’n redelijk grote kofferbak ook geschikt voor dagelijks gebruik. Zwakke punten? De ­realiteitszin die de prijslijst in je losmaakt.