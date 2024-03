TEST Mercedes-AMG GT: van brute kickboxer tot beschaafde atleet

Tests

Van hardcore sportwagen is de Mercedes AMG GT Coupé veranderd in een elegante, allround sportcoupé. Daarmee hebben de diehard-sportievelingen onder de AMG GT-fans het pleit verloren van de comfortliefhebbers. Is dat erg? Dat testen we op de bochtige wegen van de Sierra Nevada.

Terwijl de aanhangers van de pure-sportwagenleer rouwbanden dragen, hebben liefhebbers van breed inzetbare GT’s juist feestmutsjes op­­gezet. Ze heffen tijdens het rijden nog net geen luidruchtige 0.0-drankliederen aan, maar o, wat zijn ze blij met de nieuwe generatie Mercedes-AMG GT.

Zeker als je bedenkt dat de Mercedes-AMG GT Coupé afstamt van de wilde, gevleugelde SLS AMG uit 2010, heeft de sportieve topper in de loop der jaren een ware metamorfose doorgemaakt. Ten opzichte van zijn directe voorganger, is de auto zo’n 18 centimeter in de lengte gegroeid.

“De nieuwe AMG GT is niet langer de macho spierbundel die je continu uitdaagt voor een potje armpje drukken.”

De grootste veranderingen tussen de vorige AMG GT en zijn opvolger zitten echter in het karakter. Daarvoor hoef je hem niet op de sofa te leggen en diepgravende vragen te stellen. Het is voldoende om even achter het stuur te gaan zitten en een ritje over een bochtig traject te rijden.

Hoeveel pk heeft de Mercedes AMG GT 63?



Toevallig heeft Mercedes een AMG GT 63 voor ons klaargezet waarmee we de berg­wegen in de Zuid-Spaanse Sierra Nevada onveilig mogen maken. Ondanks de 4,0-liter V8 met dubbele turbo, 586 pk en 800 Nm, merken we al snel dat de nieuwe AMG GT het over een andere boeg gooit. Het is niet langer de macho spierbundel die ons continu uitdaagt voor een potje armpje drukken. Hij is veranderd in een welwillende reisgenoot, die ons beleefd op zijn mogelijkheden wijst, maar ze niet aan ons opdringt.



Slechts 7 centimeter, groot verschil



Daarnaast zitten we niet meer pal boven de achteras die ons bij elke kuil een flinke mep tegen ons achterste verkoopt. In de nieuwe GT neem je nu zo’n 20 centimeter verder naar voren plaats, bijna in het midden van de auto. Dat is mede mogelijk doordat ook de wielbasis is gegroeid. Nu mag 7 centimeter tussen duim en wijsvinger - een uitzondering daargelaten - er niet heel indrukwekkend uitzien, bij de AMG GT maakt het in veercomfort gemeten een groot verschil.

Achterin plaats voor twee kleuters of een racefiets



Net als de nauw aan de AMG GT verwante Mercedes SL, kun je de auto voor 1936 euro extra als 2+2 bestellen. Wie de Raad voor de Kinderbescherming wil uitdagen, zou twee niet al te grote nakomelingen op de achterstoeltjes kunnen laten plaatsnemen. Als je liever niet als ontaarde ouder te boek wilt staan, laat je ze weg en win je wat extra bagageruimte; op z’n best kun je 675 liter bagage in de nieuwe AMG GT kwijt. Je zou er volgens Mercedes zelfs een ontwielde racefiets kunnen neerleggen.

Mercedes AMG GT is een alleskunner



Ongetwijfeld heeft Mercedes voor de nieuwe AMG GT inspiratie geput uit de soepele dagelijkse bruikbaarheid van de Porsche 911. Deze is vervolgens gecombineerd met de lange benen van marathonlopers als de BMW 8-serie Coupé en de Maserati Gran­Turismo. En voilà, je hebt een alleskunner voor sportief genieten op de lange afstand.



“Elke milliseconde houden elektronische rottweilers het onderstel en de aan­drijving in de gaten.”

Ook met de vormgeving van de nieuw­komer heeft Mercedes op safe gespeeld. Dankzij actieve aerodynamica kon een ­elegant, spoiler-, splitter- en diffusor-arm design worden gerealiseerd, dat desgewenst toch voor een imposante downforce zorgt. Variabele vierwielaandrijving en actieve vierwielbesturing zijn nu standaard.



Actieve hydraulische elementen in de ophanging nemen de rol over van conventionele stabilisatoren. Elke milliseconde houden geavanceerde elektronische rottweilers de verrichtingen van onderstel en aan­drijving in de gaten. Daarbij vallen ze de bestuurder nooit lastig met al te bijterige ingrepen - alles onder controle.



Topsnelheid Mercedes AMG GT



Wil je ontspannen en in alle comfort cruisen? Check! In voor een dynamisch tripje over meanderende binnenwegen? Tot je dienst! Van de ene haastklus in Hamburg naar de volgende in München? Voeg vanuit stilstand binnen 3,2 seconden met 100 km/h in op de autobahn en vervolgens knalt de nieuwe AMG-GT desnoods met meer dan 300 km/h zuidwaarts … Het laat de enorme bandbreedte zien in het karakter van Mercedes’ nieuwe sportieve topmodel.



Doctor Jekyll wordt nooit Mister Hyde



Alleen wordt Doctor Jekyll nooit een regelrechte Mister Hyde. Dat is te danken - of te wijten - aan de afwezigheid van een hardcore sportmodus voor de echte circuittijgers. En die moet je ook helemaal niet willen bij een auto die honderden kilo’s zwaarder is dan zijn voorganger en rijklaar bijna twee ton weegt. Want ondanks de hightech mix van geavanceerde hard- en software, zijn de natuurkundige wetten uiteindelijk ­onverbiddelijk.

Prijs Mercedes AMG GT 63 4Matic



De nieuwe AMG GT koop je niet om met een verbeten blik en een houten kont de Nürburgring een paar tienden van seconden sneller te ronden. De brute sportwagen werd een elegante, dagelijks bruikbare prestatiecoupé. Ondanks zijn grote dynamisch talenten, maakt de nieuwe AMG-topper zijn naam nu eindelijk volledig waar: Gran Turismo. We zijn jaloers op de gelukkige die 298.901 euro uit zijn oude matras kan kloppen