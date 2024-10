Tests

Met ruim 800 pk kroont de Mercedes-AMG GT 63 E zich tot het krachtigste topmodel van de GT-serie. Een plug-in hybride waarbij prestaties boven politieke correctheid gaan. Hij voert niet voor niets de toevoeging 'Performance' ...



De plug-in-hybride-aandrijflijn van AMG is er niet om zoete broodjes te bakken bij Extinction Rebellion. Al spuugt-ie gezien z’n vermogen relatief weinig CO2 uit. Nee, de 816 pk sterke combinatie van een dubbel geblazen vierliter V8 en een 204 pk sterke elektromotor heeft Mercedes in de auto gestopt om een opwindende rijervaring en prestaties van recordniveau te leveren.



IJzeren vuist met fluwelen handschoen



Wanneer je de startknop indrukt, is er van het door AMG beoogde schokeffect nog niets te merken. Eerst ervaar je de fluisterstilte van een EV, totdat de elektrische actieradius op is, of je de verbrandingsmotor bewust activeert.

Zonder inleidende waarschuwing hoor je ineens het typische V8-gehamer van AMG. En wanneer je plankgas geeft, voelt het alsof een ijzeren vuist met fluwelen handschoen je in de maag stompt. Verantwoordelijk voor deze welhaast pijnlijke ervaring is het windmolen-ontmantelende koppel van 1420 Nm.

Snelste straat-Mercedes ooit



Toch is het effect zo fascinerend, dat je het telkens opnieuw wilt beleven. Niet omdat de Mercedes AMG GT de masochist in ons wakker heeft geschud, maar vooral omdat die brute kracht perfect te doseren is.

Elk rood ­verkeerslicht, elke invoegstrook, en vooral elke scherpe bocht biedt je de perfecte kans om weer die ongekende acceleratie te ervaren die je binnen 2,8 seconden van stilstand naar 100 km/h kan schieten. Geen enkele andere straatlegale Mercedes sprint sneller – zelfs de peperdure AMG One met zijn ingewikkelde F1-technologie niet.

6 liter benzine minder



Ten opzichte van de pure benzine drinkende Mercedes AMG GT 63 4Matic+ biedt dit geëlektrificeerde model een brandstofbesparing van bijna 6 liter per 100 kilometer. Oftewel; volgens de WLTP-norm ga je van 1 op 7,1 naar 1 op 12,2. En dan is de hybride vanwege de lagere bpm in Nederland ook nog eens exact 36.487 euro goedkoper!

Bij onze zuiderburen is het omgekeerde aan de hand: zij betalen juist 30 mille meer voor de hybride-versie. ­Desondanks zijn de Belgen nog altijd veel goedkoper uit dan wij.

Belangrijkste doelstelling: extra vermogen



Als batterij voldoende stroom levert, verbruikt de stekkerhybride 8,2 liter benzine en 12,6 kWh stroom per 100 km. Met een lege accu stijgt dat naar 12,3 liter van het vloeibare goud – nog steeds bijna twee liter minder dan de AMG 63 zonder elektrohulp drinkt.



Maar de belangrijkste doel­stelling van deze hybride is extra vermogen. Alleen de vierliter V8-biturbo levert al 612 pk en daar komt nog eens 204 pk van de elektromotor op de achteras bij. En zo staat er een systeemvermogen van 816 pk op het imposante CV van deze stekkerhybride - een toename van 231 pk!

Batterij met F1-technologie

Met zijn 4,8 kWh grote accu kan de hybride Mercedes AMG GT korte afstanden volledig elektrisch afleggen. Alleen blijft de actieradius beperkt tot 13 kilometer. Dat de E Performance altijd genoeg energie beschikbaar heeft voor een boost, komt door de extreem hoge laad- en ontlaadcapaciteit van de hoogspanningsaccu. Een paar scherp genomen bochten of enkele kilometers actief rijden op een ­binnenweg zijn voldoende om de accu weer op te laden.



Altijd lekker in z'n vel



Dat is te danken aan het hoge regeneratievermogen tot wel 100 kW. Afhankelijk van de instellingen, regenereert de GT zo sterk, dat je bijna met één pedaal kunt rijden. Nog zo’n hoogwaardig snufje is de unieke directe koeling van de aandrijfbatterij. Dit systeem handhaaft de temperatuur op de ideale 45 graden, zodat de batterij altijd lekker in z’n sportieve vel zit.

Anders dan de circuitgerichte Mercedes AMG GT 63 Pro met 612 pk, veroorzaakt de E Performance al op binnenwegen een tintelend gevoel alsof je aan schrikdraad zit. Met het veranderen van de rijmodi neemt dit gevoel toe tot een flinke elektrische schok: wat nog begint als een duwtje in de rug, wordt een meedogenloze schop tegen je achterste.



Eindeloze kracht



Om te voorkomen dat de E-Boost bij hoge snelheden afneemt, heeft AMG een tweetraps transmissie geplaatst bij de elektromotor. Deze schakelt bij 140 km/h onmerkbaar naar een hoger verzet, desondanks lijkt er geen einde te komen aan de immense kracht.

Maar de echte pret begint pas wanneer je afscheid neemt van de (Duitse) snelweg. Dankzij hoogwaardige voorzieningen als de semi-actieve rolstabilisatie, vierwielbesturing en de koolstof-keramische remmen wordt elke binnenweg een heerlijke uitdaging.



Minuscule kofferbak



Klinkt als de ideale auto voor enerverende weekendtrips of mooie midweken in bergachtige streken, ware het niet dat er maar 182 liter aan bagage meekan. Dat is dan ook het enige echte nadeel ten opzichte van de niet-hybride-variant, die 351 liter aan koffers slikt. Alhoewel, je kunt het noodbankje natuurlijk ook neerklappen, al vliegt de bagage je je dan wel in elke bocht om de oren.



Lijkt deze hybride-aandrijflijn je helemaal fantastisch maar wil je liever open rijden? Dan kun je terecht bij de Mercedes-AMG SL 63 E performance. Die is marginaal minder snel (0-100 in 2,9 s) en heeft een nog kleinere kofferbak (110 l).

Gek als je voor de stekkerloze versie gaat



Laat je niet voor de gek houden door de ‘E’ in de modelnaam van de Mercedes-AMG GT 63 E ­Performance. Deze plug-in hybride is een compromisloze supersportwagen met een lichtvoetig ­rijgedrag, een superieure wegligging en een ­schijnbaar eindeloze kracht.

De keuze tussen de AMG GT 63 met of zonder E is in Nederland dan ook een no-brainer. Je houdt de V8, krijgt méér vermogen én een lager verbruik, voor veel mínder geld: 262.414 tegen 298.901 euro. Koekoek!