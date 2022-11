De stekker van deze supersportwagen is 100.000 euro waard, maar waarom heeft hij geen achteruitversnelling?

Ook supersportauto's ontkomen niet aan elektrificatie. Dat dit lang niet altijd een nadeel is, bewijst de McLaren Artura. En dan hebben we het zeker niet alleen over de prijs ... Alleen: waarom heeft hij geen achteruitversnelling?



Toen we twee jaar geleden in een McLaren 720S Spider stapten, maakte de gevleugelde Brit meteen een onuitwisbare indruk. Wát een looks, wát een geluid! De achtcilinder sprong aan met een woeste blaf en zelfs stationair grauwde de motor oorverdovend. Hoewel de Artura qua uiterlijk in talloze opzichten van de 720S afwijkt, is het onmiskenbaar een McLaren. Des te meer overvalt ons de doodse stilte wanneer we de startknop indrukken.

McLaren intimideert én stelt je op je gemak



In de EV-modus beschik je over 95 pk, genoeg om de supercar kalmpjes met het overige verkeer mee te laten zwemmen. Wat we tijdens de muisstille rit over verkeersdrempels en sierklinkers in een woonwijk goed merken, is dat de carbon monocoque een stijfheid bezit waarop medicijnfabrikant Pfizer jaloers kan zijn. Er is geen kraakje te horen. Verder blijft het ongelooflijk hoe comfortabel en overzichtelijk McLaren zijn modellen weet te maken. Zo voel je je vanaf de eerste kilometers op je gemak, ondanks de extravagante styling en het systeemvermogen van 680 pk …



McLaren Artura rijdt 31 km puur elektrisch

Die overzichtelijkheid is niet alleen prettig in de bebouwde kom, maar ook op bochtige binnenwegen. Ondanks de ultralage zit­positie zie je door de uitgebouwde spatborden exact waar de voorwielen zich bevinden, net als bij de 720S. Zeker als je hem op de grens rijdt, is dat een handig hulpmiddel om te bepalen op welke punten je moet remmen of juist weer gas kunt geven. In de elektrische stand kom je daar natuurlijk niet aan toe, al kun je tot 130 km/h uitstootvrij rijden. Theoretisch kun je 31 emissievrije kilometers afleggen. De vraag is welke McLaren-rijder in de verleiding komt om dit uit te proberen.



Hoe snel gaat de Artura van 0 naar 100 km/h?



Bij het passeren van de stadsgrens selecteren we de Hybrid-modus. Daarin wordt de verbrandingsmotor wakker geschud zodra je harder rijdt dan 65 km/h. De zescilinder met twee turbo’s meldt zich met een beschaafde, maar vreugdevolle zoem. Hij lijkt blij dat-ie je eindelijk een schop onder je gat kan geven … Met 585 pk extra onder je rechtervoet, schiet je in drie heerlijke tellen naar 100 km/h. Wiebel 5,3 seconden extra met je grote teen en er staat al 200 km/h op de klok! En zijn topsnelheid? Die is met 330 km/h ruimschoots voldoende ...

V6 Artura klinkt tegen meerprijs als een V8



Vind je het standaardgeluid van de McLaren Artura wat te bescheiden? Bestel hem dan met de optionele sportuitlaat en kies de Sport-­modus. Dan klinkt de zescilinder bijna net zo bruut als de V8-motoren van het merk. Eerlijk gezegd dreunt de V6 rond de 2000 tpm zelfs iets te zwaar om nog lekker te zijn. Maar direct daarboven draait de akoestische genotsmachine op volle toeren.



V6 hangt hitsig aan het gas



De nieuwe zescilinder heeft een inhoud van drie liter en is korter en lager dan de V8 in de McLaren 720S. Maar hij is ook smaller, doordat de twee turbo’s in de ‘hete zone’ tussen de twee cilinderbanken zijn geprakt. Het levert ten opzichte van de V8 een gewichtsbesparing van 50 kilo op. Van die besparingsdrift merk je tijdens het rijden niets. De V6 hangt gretig aan het gas en draaft hitsig door tot 8500 tpm.



Waarom heeft de McLaren Artura geen achteruitversnelling?



De versnellingsbak in de McLaren Artura is al even nieuw als de motor. Hij werkt met een dubbele koppeling en heeft acht versnellingen vooruit, maar géén achteruit. Onhandig als je de Artura even langs de boulevard wilt fileparkeren? Valt mee, je hoeft gelukkig niemand te vragen om de auto achteruit in het parkeergaatje te duwen. Activeer de R-toets in de tunnelconsole en de elektromotor verandert van draairichting, zodat je de stekker-McLaren gewoon achteruit kunt laten rijden. Puur elektrisch en geruisloos.



Hybride-techniek Artura als powerboost



Wie echt van de McLaren Artura wil genieten, laat de EV-stand en de Hybrid-modus met rust en zet de auto standaard in ‘Sport’. Dan is de V6 altijd wakker en fungeert de groenbedoelde hybride-techniek als extra powerboost. Als je niet alle registers opentrekt, laadt de V6 de batterij bij, zodat de elektrische krachtinjectie op afroep beschikbaar blijft.



Remmen is remmen bij McLaren



Aan het terugwinnen van stroom tijdens afremmen doet de Artura niet. McLaren heeft de voorkeur gegeven aan een puur hydraulisch werkend remsysteem. Zo blijft het gevoel zo ‘natuurlijk’ mogelijk. Om dezelfde reden is de stuurinrichting ook hydraulisch en niet elektrisch bekrachtigd. Want zuinigheid is mooi, maar mag niet ten koste gaan van dynamiek en feedback.

Wie ook maar een greintje benzine in zijn bloed heeft, is er blij om, want de Artura biedt een klassiek stuur- en pedaalgevoel. Als je het uiterste van ze vraagt, geven de carbonkeramische remschijven je een genadeloze stomp in je maag. Die is zo mogelijk nog harder dan de schop in je rug bij maximale acceleratie. Dat brute geweld is maar één gezicht van de McLaren Artura.



Sensationele precisie



Op een bochtig parcours voel je je door de nauwkeurige besturing als een plastisch chirurg die met speels gemak de scalpel hanteert. Het is bijna eng; de auto is zó sensationeel precies, kalm en zeker, dat-ie je soms laat denken dat je plotsklaps over nooit eerder ontdekte racetalenten beschikt. Zelfs als je hem op het circuit in de Track-stand zet. Want ook dan houden de elektronische hulptroepen op afstand toch nog een oogje in het zeil. Want bij McLaren weten ze heus wel dat de Artura een stuk koelbloediger is dan de meeste bestuurders.



McLaren Artura bijna 100.000 euro goedkoper



Desondanks valt er nog veel lol te beleven, niet in het minst met de VDC-functie (Variable Drift Control). Die voorziening helpt je om de McLaren Artura vrolijk doch beheerst te laten kwispelen. Dat durf je met de stekkerhybride wellicht sowieso eerder dan met een 720S, want hij kost bijna een ton minder. Al blijft de vanafprijs van de Artura - ongeveer een kwart miljoen euro - nog altijd een flinke hobbel ...



Zelfs sportwagenliefhebbers die bij de term ‘plug-in hybride’ spontaan jeuk krijgen, gaan overstag als ze kennismaken met de McLaren Artura. De auto is in alle opzichten sensationeel, en in snelheid en kracht hoeft hij maar heel weinig toe te geven op zijn V8-broeders.